Виробник пива Carlsberg закриє філії в Харкові, Одесі та Донецьку

Приватне акціонерне товариство "Карлсберг Україна" (Carlsberg Ukraine, Запоріжжя) – виробник пива, безалкогольних та алкогольних напоїв – закриває свої представництва в Харкові, Одесі та Донецьку.

Про це йдеться в повідомлені підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає Інтерфакс-Україна.

"Відокремлені представництва було створено на початку 2000‑х років. У період активного розгортання інвестицій у виробничі потужності в Києві, Львові та Запоріжжі. Сьогодні, з урахуванням сучасних моделей роботи, потреба в утриманні окремих юридичних представницьких структур відсутня", – сказано в заяві компанії.

Водночас у Carlsberg Ukraine наголосили, що закриття відокремлених представництв не означає скорочення або згортання діяльності компанії в регіонах: компанія продовжує працювати по всій території України.

"Наші виробничі майданчики в Києві, Львові та Запоріжжі функціонують у штатному режимі. Команди продажів і надалі забезпечують повноцінну присутність компанії в усіх регіонах країни, надаючи безперервний сервіс партнерам і клієнтам", – зазначили в компанії.

Інвестиції в Україну

Там додали, що зміна кількості представництв не впливає на стратегічний курс на розвиток та інвестиції в Україну.

Як повідомили в компанії, від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Carlsberg Group уже інвестувала майже 400 млн данських крон (близько $63 млн) у підтримку операційної стійкості та розвиток українського бізнесу.

При цьому компанія залишається послідовною у своїй довгостроковій присутності в країні.

Про компанію

Carlsberg Ukraine є частиною Carlsberg Group -–однієї з провідних пивоварних груп у світі з великим портфелем брендів пива та інших напоїв. До складу Carlsberg Ukraine входять заводи у Запоріжжі, Києві та Львові. У портфелі Carlsberg в Україні – пиво, алкогольні та безалкогольні напої таких торгових марок, як "Львівське", Robert Doms, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Арсенал", "Квас Тарас", Somersby тощо.

Згідно з даними сервісу Opendatabot, ПрАТ "Карлсберг Україна" в 2024 році наростило дохід на 15,5% – до 12,49 млрд грн, чистий прибуток – на 19,4%, до 2,18 млрд грн, боргові зобов'язання – на 34,9%, до 5,11 млрд грн, активи – на 33,1%, до 13,84 млрд грн.

На підприємстві наразі працюють 1310 людей.

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Раніше повідомлялося, що нідерландська компанія Heineken заявила, що скоротить до 6 тис. робочих місць, та встановила нижчі очікування щодо зростання прибутку в 2026 році порівняно з минулим роком, оскільки пивоварна компанія та її конкуренти стикаються зі слабким попитом.

У лютому 2025 року стало відомо, що данський пивоварний гігант Carlsberg продав активи у Росії за $320 млн.