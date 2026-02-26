Швеція виділить $22 мільйони на реформу управління побутовими відходами в Україні

Швеція виділить додаткові 200 млн шведських крон (понад $22 млн) на реалізацію шведсько-української програми WM4U "Посилення управління побутовими відходами в Україні".

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій України, програму впроваджують Avfall Sverige та SALAR International за підтримки Sida, а бенефіціаром є Мінгромад. Підтримка надаватиметься через через NEFCO (Північний зелений банк).

Як зазначається, фінансування є частиною ширшої підтримки екологічного відновлення України та спрямоване на розвиток сталих систем управління побутовими відходами відповідно до стандартів Європейського Союзу.

Про програму

Загальний обсяг підтримки Швеції для програми WM4U у 2024-2027 роках становить близько 360 млн шведських крон.

"Управління відходами визначене одним із пріоритетів Стратегії Швеції щодо відновлення України – з огляду на виклики, пов’язані з відходами руйнувань, а також потребу системної модернізації муніципальної інфраструктури", – зазначили в Мінгромад.

Програма WM4U реалізується в тісній співпраці з українськими громадами та із залученням шведських партнерів у межах Team Sweden.

Її діяльність охоплює аналіз наявної інфраструктури, підтримку планування на регіональному та місцевому рівнях, а також розвиток рішень із запобігання утворенню побутових відходів, повторного використання та перероблення.

Водночас співпраця з NEFCO забезпечує інвестиційну складову програми – закупівлю контейнерів, сміттєвозів, обладнання для полігонів та інших технічних рішень у чотирьох пілотних регіонах.

Окремий акцент робиться на підготовці техніко-економічних обґрунтувань для інвестиційних проєктів, спрямованих на зменшення викидів полігонних газів як основи для подальших інвестицій.

Що заплановано

У межах програми також планується проведення техніко-економічних обґрунтувань на чотирьох полігонах побутових відходів.

Наразі тривають переговори з відповідними місцевими органами влади щодо визначення майданчиків та параметрів майбутніх досліджень.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Управління відходами в Україні

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 5 лютого 2026 року ухвалив постанову "Про затвердження Порядку виконання цільових показників щодо підготовки відходів будівництва та знесення до повторного використання, рециклінгу, іншого матеріального відновлення, включно зі зворотним заповненням".

До того повідомлялося, що уряд переніс набрання чинності новим Національним переліком відходів та Порядком класифікації відходів для цілей оподаткування до 1 січня 2027 року.

Очікується, що таке рішення сприятиме ефективному впровадженню реформи у сфері управління відходами, забезпечить умови для зменшення їх накопичення, розвитку систем оброблення та переробки, а також мінімізації негативного впливу відходів на довкілля з урахуванням інтересів бізнесу, держави та громад.

Допомога Швеції

Раніше в лютому стало відомо, що Швеція невідкладно виділить Україні 1 млрд шведських крон (понад $110 млн) на підтримку енергетики у 2026 році.

Також Швеція оголосила про внесок у $100 млн до пакету підтримки США "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL).

Наприкінці грудня минулого року повідомлялося, що Шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA) перерахувало до Фонду підтримки енергетики України 63,82 млн євро. Таким чином загальний обсяг внесків SIDA до Фонду на той момент склав 203,08 млн євро, із яких 44,68 млн євро надійшли на окремий спеціальний рахунок для гарантування ядерної безпеки.