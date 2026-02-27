МВФ затвердив нову програму фінансування для України на $8,1 мільярда. Які умови?

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) для України.

Вона розрахована на 2026-2029 роки і передбачає фінансування у розмірі $8,1 млрд, перший транш обсягом $1,5 млрд Україна отримає найближчим часом, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У міністерстві нагадали, що попередня програма співпраці з МВФ, затверджена у 2023 році, ґрунтувалася на сценарії завершення активної фази війни та переходу до відновлення України.

"Триваюча повномасштабна війна зумовлює збереження значних поточних і середньострокових фіскальних потреб України. Це потребувало адаптації параметрів співпраці відповідно до нових геополітичних і макрофінансових реалій", – додали у Мінфіні.

Згідно із повідомленням, макроекономічні пріоритети програми включають:

реалізацію виваженої фіскальної політики, зокрема заходи щодо посилення мобілізації доходів;

забезпечення цінової стабільності та запобігання зовнішнім дисбалансам, зокрема шляхом підвищення гнучкості обмінного курсу;

збереження стабільності фінансового сектору.

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У Мінфіні додали, що Україна також зобов’язується реалізувати структурні реформи для забезпечення ефективного повоєнного відновлення та просування до членства в ЄС. Серед них:

зміцнення фіскальних інституцій і податкового адміністрування;

посилення систем врядування та протидії корупції;

розвиток фінансової та ринкової інфраструктури для повоєнної відбудови за підтримки приватного капіталу;

подальший розвиток ринкової економіки.

"Нова програма також сприятиме залученню масштабної зовнішньої фінансової підтримки для покриття бюджетних потреб. За спільними оцінками Уряду України та МВФ, загальний дефіцит зовнішнього фінансування у 2026-2029 роках становитиме орієнтовно $136,5 млрд за базовим сценарієм", – зауважили у Міністерстві фінансів.

Як повідомлялося, щоб розглянути нову чотирирічну програму кредитування для України на суму $8,1 млрд до кінця лютого МВФ ухвалив безпрецедентне рішення ‒ скасував попередні умови для нової кредитної програми України. Йдеться про вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки, податку для цифрових платформ і військового збору. Їх виконання відклали до кінця березня.