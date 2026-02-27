Ціни на нафту піднялися на тлі продовження переговорів між США та Іраном

27 лютого ціни на нафту зросли, але продовжили тижневе зниження після того, як Сполучені Штати та Іран продовжили переговори щодо ядерної програми.

Це зменшило побоювання щодо потенційних військових дій, які можуть порушити постачання, тоді як ОПЕК+ може відновити збільшення видобутку на своєму недільному засіданні, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 36 центів, або 0,51%, до $71,11 за барель до 06:00 за Гринвічем, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала $65,59 – на 38 центів, або 0,58%, більше, ніж очікувалося.

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Протягом тижня ціна на нафту Brent знизиться на 1%, тоді як ціна на нафту WTI мала впасти приблизно на 1,3%, що призведе до деякого зниження цін попереднього тижня.

"Трейдери перебувають у режимі очікування напередодні вихідних, оскільки з одного боку зростає напруженість щодо Ірану, а з іншого – зустріч ОПЕК+ у неділю з ймовірним збільшенням видобутку", – зазначив Джун Го, старший аналітик Sparta Commodities.

Сполучені Штати та Іран провели у четвер у Женеві непрямі переговори щодо свого тривалого ядерного спору, щоб запобігти конфлікту після того, як президент США Дональд Трамп наказав нарощувати військову присутність у регіоні.

Під час переговорів ціни на нафту зросли більш ніж на $1 за барель після того, як ЗМІ повідомили, що переговори зайшли в глухий кут через наполягання США на нульовому збагаченні урану Іраном, а також вимогу про постачання всього 60% збагаченого урану до Сполучених Штатів.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США оголосило, що дозволятиме перепродаж венесуельської нафти на Кубу за умови, що поставки будуть спрямовані виключно кубинському приватному сектору, а не комуністичному уряду.

Це рішення ухвалено після того, як президент Дональд Трамп наказав запровадити блокаду постачання палива на Кубу з метою змусити країну змінити режим і провести реформи на острові.