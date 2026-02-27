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Новини Стан української металургії
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"Вже маємо скорочення закупівель українського металу в Європі": металурги показали представникам ЄС наслідки запровадження екоподатку CBAM

Каметсталь

Металургійний комбінат "Каметсталь" відвідала делегація Представництва ЄС в Україні, яка ознайомилася з роботою підприємства в умовах війни, нестабільного енергопостачання, складної логістики та регуляторних викликів з боку ЄС.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Метінвест".

Під час візиту представники Євросоюзу поспілкувалися з генеральним директором комбінату Олександром Третьяковим, побували у виробничих цехах і на власні очі побачили, як підприємство продовжує роботу попри постійні ризики та обмеження.

Керівник торговельно-економічного відділу Представництва ЄС в Україні Нікола Сібона зазначив, що візит став частиною прямого діалогу з українськими металургійними підприємствами та дозволив безпосередньо оцінити реальні умови, в яких нині функціонує галузь. За його словами, європейська сторона побачила, як виробничі процеси адаптуються до існуючих викликів, зберігаючи операційну стійкість.

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Особливу увагу під час зустрічей на комбінаті приділили ризикам запровадження механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) для української металургії.

Представники підприємства та трудового колективу наголосили, що в умовах війни цей інструмент створює додаткові фінансові та технічні бар’єри для галузі, яка й так працює на межі можливостей.

На "Каметсталі" зазначили, що вже фіксуються перші негативні наслідки: скорочення закупівель українського металопрокату в ЄС, а також зменшення імпорту чавуну й заготовки через переорієнтацію європейських споживачів на альтернативних постачальників.

У "Каметсталі" вважають, що для України мають бути передбачені особливі умови запровадження CBAM, зокрема відтермінування його повноцінного застосування.

Каметсталь

Одним з можливих рішень підприємство називає зміну підходу до фінансування декарбонізації важкої промисловості: акумулювання CBAM-платежів за українську продукцію на спеціальних рахунках у ЄС із подальшим спрямуванням цих коштів на проєкти модернізації та зниження викидів українських виробників.

Як повідомлялося, запровадження з 1 січня 2026 року повноцінного механізму вуглецевого коригування імпорту CBAM без будь-якого перехідного періоду може призвести до втрати ядра української металургії. Про це заявив голова Науково-технічної ради об’єднання "Укрметалургпром", доктор технічних наук Сергій Грищенко.

За його словами, зараз українські виробники фізично не в змозі негайно виконати нові вимоги. Він підтримав позицію генерального директора "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо, який раніше заявляв, що без перехідного періоду Україна ризикує втратити основу своєї металургійної промисловості.

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Топ коментарі
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Європа любить говорити про підтримку України, але своїм CBAM вони фактично душать металургію. У воєнних умовах заводи ледве виживають, а тут ще нові податки й бар'єри.
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27.02.2026 17:21 Відповісти
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27.02.2026 13:57 Відповісти
Все стратегии не взлетают по отношению к стремлению к европейским ценностям, о которых стремящиеся вообще ничего не знают и понятия не имеют, но стремятся ещё со времён майдана с кастрюлями на головах.
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27.02.2026 15:45 Відповісти
На фото люди наче всім задоволені....
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27.02.2026 14:09 Відповісти
Гостям все подобається)
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27.02.2026 15:15 Відповісти
А где вы видели недовольных украинцев? Это ведь про нас говорят "Ему ссы в глаза, а ему Божья роса". Когда в Польше наше зерно вываливали, разве кто-то огорчился? Так и теперь никто ничего не поймёт, а потужный призовёт к ещё большей потужности. )))
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27.02.2026 15:49 Відповісти
Про Вас і не таке кажуть....
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27.02.2026 16:51 Відповісти
Порізати на метал ці заводи,від них самі проблеми,виросла пшениці накормив скотину ,молоко,м'ясо продав,достаток,навоз на поле,оп'єть пшениця , з неї макарони, мука, все що зв'язано з мукою
Чисте повітря,чисті річки,чиста Україна
Зараз продовольство на першому місті в світі а метал хай китай плаве
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27.02.2026 15:07 Відповісти
Землю орати будете плугом? А збирати пшеницю серпом? Чи тут все ж технології потрібні? Продовольство - найдешевший товар. Воно потрібне, але воно не може бути основою економіки
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27.02.2026 15:17 Відповісти
Чого, в принципі, в ЄС і добивалися. Так, партнерство партнерством, але вони будуть усіма способами вибивати умови для своїх виробників, ставлячи наших під удар
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27.02.2026 15:16 Відповісти
Європа любить говорити про підтримку України, але своїм CBAM вони фактично душать металургію. У воєнних умовах заводи ледве виживають, а тут ще нові податки й бар'єри.
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27.02.2026 17:21 Відповісти

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