"Вже маємо скорочення закупівель українського металу в Європі": металурги показали представникам ЄС наслідки запровадження екоподатку CBAM

Металургійний комбінат "Каметсталь" відвідала делегація Представництва ЄС в Україні, яка ознайомилася з роботою підприємства в умовах війни, нестабільного енергопостачання, складної логістики та регуляторних викликів з боку ЄС.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Метінвест".

Під час візиту представники Євросоюзу поспілкувалися з генеральним директором комбінату Олександром Третьяковим, побували у виробничих цехах і на власні очі побачили, як підприємство продовжує роботу попри постійні ризики та обмеження.

Керівник торговельно-економічного відділу Представництва ЄС в Україні Нікола Сібона зазначив, що візит став частиною прямого діалогу з українськими металургійними підприємствами та дозволив безпосередньо оцінити реальні умови, в яких нині функціонує галузь. За його словами, європейська сторона побачила, як виробничі процеси адаптуються до існуючих викликів, зберігаючи операційну стійкість.

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Особливу увагу під час зустрічей на комбінаті приділили ризикам запровадження механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) для української металургії.

Представники підприємства та трудового колективу наголосили, що в умовах війни цей інструмент створює додаткові фінансові та технічні бар’єри для галузі, яка й так працює на межі можливостей.

На "Каметсталі" зазначили, що вже фіксуються перші негативні наслідки: скорочення закупівель українського металопрокату в ЄС, а також зменшення імпорту чавуну й заготовки через переорієнтацію європейських споживачів на альтернативних постачальників.

У "Каметсталі" вважають, що для України мають бути передбачені особливі умови запровадження CBAM, зокрема відтермінування його повноцінного застосування.

Одним з можливих рішень підприємство називає зміну підходу до фінансування декарбонізації важкої промисловості: акумулювання CBAM-платежів за українську продукцію на спеціальних рахунках у ЄС із подальшим спрямуванням цих коштів на проєкти модернізації та зниження викидів українських виробників.

Як повідомлялося, запровадження з 1 січня 2026 року повноцінного механізму вуглецевого коригування імпорту CBAM без будь-якого перехідного періоду може призвести до втрати ядра української металургії. Про це заявив голова Науково-технічної ради об’єднання "Укрметалургпром", доктор технічних наук Сергій Грищенко.

За його словами, зараз українські виробники фізично не в змозі негайно виконати нові вимоги. Він підтримав позицію генерального директора "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо, який раніше заявляв, що без перехідного періоду Україна ризикує втратити основу своєї металургійної промисловості.