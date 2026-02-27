"Вже маємо скорочення закупівель українського металу в Європі": металурги показали представникам ЄС наслідки запровадження екоподатку CBAM
Металургійний комбінат "Каметсталь" відвідала делегація Представництва ЄС в Україні, яка ознайомилася з роботою підприємства в умовах війни, нестабільного енергопостачання, складної логістики та регуляторних викликів з боку ЄС.
Про це повідомляє пресслужба компанії "Метінвест".
Під час візиту представники Євросоюзу поспілкувалися з генеральним директором комбінату Олександром Третьяковим, побували у виробничих цехах і на власні очі побачили, як підприємство продовжує роботу попри постійні ризики та обмеження.
Керівник торговельно-економічного відділу Представництва ЄС в Україні Нікола Сібона зазначив, що візит став частиною прямого діалогу з українськими металургійними підприємствами та дозволив безпосередньо оцінити реальні умови, в яких нині функціонує галузь. За його словами, європейська сторона побачила, як виробничі процеси адаптуються до існуючих викликів, зберігаючи операційну стійкість.
Особливу увагу під час зустрічей на комбінаті приділили ризикам запровадження механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) для української металургії.
Представники підприємства та трудового колективу наголосили, що в умовах війни цей інструмент створює додаткові фінансові та технічні бар’єри для галузі, яка й так працює на межі можливостей.
На "Каметсталі" зазначили, що вже фіксуються перші негативні наслідки: скорочення закупівель українського металопрокату в ЄС, а також зменшення імпорту чавуну й заготовки через переорієнтацію європейських споживачів на альтернативних постачальників.
У "Каметсталі" вважають, що для України мають бути передбачені особливі умови запровадження CBAM, зокрема відтермінування його повноцінного застосування.
Одним з можливих рішень підприємство називає зміну підходу до фінансування декарбонізації важкої промисловості: акумулювання CBAM-платежів за українську продукцію на спеціальних рахунках у ЄС із подальшим спрямуванням цих коштів на проєкти модернізації та зниження викидів українських виробників.
Як повідомлялося, запровадження з 1 січня 2026 року повноцінного механізму вуглецевого коригування імпорту CBAM без будь-якого перехідного періоду може призвести до втрати ядра української металургії. Про це заявив голова Науково-технічної ради об’єднання "Укрметалургпром", доктор технічних наук Сергій Грищенко.
За його словами, зараз українські виробники фізично не в змозі негайно виконати нові вимоги. Він підтримав позицію генерального директора "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо, який раніше заявляв, що без перехідного періоду Україна ризикує втратити основу своєї металургійної промисловості.
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