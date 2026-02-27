"Національний кешбек": Мінекономіки повідомило, коли розпочнуться виплати за грудень
З 27 лютого українці почнуть отримувати "Національний кешбек" за покупки, здійснені у грудні. Загалом у цьому місяці учасники програми придбали товарів українського виробництва майже на 7 млрд грн ‒ рекордний обсяг від початку дії програми.
Тож 699 млн грн кешбеку надійде на рахунки 4,4 млн громадян, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
З 1 березня запрацює оновлений диференційований кешбек:
- 15% ‒ на непродовольчі товари, а також на сири та окремі позиції бакалії;
- 5% ‒ на продукти харчування (крім твердих і м’яких сирів), безалкогольні напої, аптечні товари, вироби для саду та городу.
Покупки мають бути здійснені в магазинах-учасниках програми та оплачені карткою, підключеною до програми. Перевірити, чи бере участь товар у програмі та який саме відсоток кешбеку на нього нараховується, можна за допомогою сканера штрихкодів у застосунку "Дія" (розділ Сервіси → Національний кешбек).
Отриманий кешбек можна витратити на:
- комунальні послуги;
- поштові послуги;
- продукти харчування українського виробництва;
- українські лікарські засоби та медичні вироби;
- книжки та іншу друковану продукцію;
- благодійність, зокрема донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.
Продукти харчування українського виробництва за кошти кешбеку можна придбати в одній із 20 торговельних мереж (понад 3000 магазинів по всій країні) або на онлайн-платформах.
Як повідомлялося, з 1 січня 2026 року українці почали отримувати державний кешбек за купівлю вагових сирів вітчизняного виробництва. У межах робочої групи при Мінекономіки напрацьовано відповідні зміни до постанови, яка регулює програму "Національний кешбек". Завдяки цим змінам до програми буде включено всю вагову продукцію українського виробництва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль