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Новини Державні програми
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"Національний кешбек": Мінекономіки повідомило, коли розпочнуться виплати за грудень

кешбек

З 27 лютого українці почнуть отримувати "Національний кешбек" за покупки, здійснені у грудні. Загалом у цьому місяці учасники програми придбали товарів українського виробництва майже на 7 млрд грн ‒ рекордний обсяг від початку дії програми.

Тож 699 млн грн кешбеку надійде на рахунки 4,4 млн громадян, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

З 1 березня запрацює оновлений диференційований кешбек:

  • 15% ‒ на непродовольчі товари, а також на сири та окремі позиції бакалії;
  • 5% ‒ на продукти харчування (крім твердих і м’яких сирів), безалкогольні напої, аптечні товари, вироби для саду та городу.

Покупки мають бути здійснені в магазинах-учасниках програми та оплачені карткою, підключеною до програми. Перевірити, чи бере участь товар у програмі та який саме відсоток кешбеку на нього нараховується, можна за допомогою сканера штрихкодів у застосунку "Дія" (розділ Сервіси → Національний кешбек).

Отриманий кешбек можна витратити на:

  • комунальні послуги;
  • поштові послуги;
  • продукти харчування українського виробництва;
  • українські лікарські засоби та медичні вироби;
  • книжки та іншу друковану продукцію;
  • благодійність, зокрема донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Продукти харчування українського виробництва за кошти кешбеку можна придбати в одній із 20 торговельних мереж (понад 3000 магазинів по всій країні) або на онлайн-платформах.

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Як повідомлялося, з 1 січня 2026 року українці почали отримувати державний кешбек за купівлю вагових сирів вітчизняного виробництва. У межах робочої групи при Мінекономіки напрацьовано відповідні зміни до постанови, яка регулює програму "Національний кешбек". Завдяки цим змінам до програми буде включено всю вагову продукцію українського виробництва.

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