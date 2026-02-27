Міноборони визначило розмір компенсації за найом житла військовими: від чого залежить сума допомоги?

Міністерство оборони визначило розміри грошової компенсації за піднайом (найом) житла військовослужбовцям Збройних Сил за місцем проходження служби.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Відповідно до рішення розмір компенсації у 2026 році становить:

у місті Київ ‒ 4560 грн;

в обласних центрах ‒ 3420 грн;

в інших населених пунктах ‒ 2280 грн.

Для військовослужбовців, які мають трьох і більше членів сім’ї, зазначені суми збільшуються в 1,5 раза.

Право на отримання компенсації мають військовослужбовці Збройних Сил України, а також інших складових Сил оборони, якщо у них відсутнє власне житло на території проходження служби.

Компенсацію призначають офіцерам (у тому числі особам, які проходять службу за призовом на посади офіцерського складу), військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу за контрактом, а також курсантам вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім’ї.

Розмір компенсації щорічно встановлює Міністерство оборони України з урахуванням наявного фінансового ресурсу, передбаченого в кошторисі відомства на відповідний рік. Порядок призначення та виплати компенсації регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 450 (зі змінами) та Інструкцією з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їхніх сімей жилими приміщеннями, затвердженою наказом Міноборони від 31 липня 2018 року № 380 (зі змінами).

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