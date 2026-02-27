Власники єврооблігацій України хочуть кращих умов після реструктуризації ВВП-варантів, – Bloomberg

Частина власників єврооблігацій України хочуть переглянути умови їх реструктуризації через те, що у процесі обміну ВВП-варантів український уряд запропонував кредиторам кращі умови.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Власники державних деривативів, прив’язаних до ВВП (ВВП-варантів), у грудні минулого року змогли обміняти свої цінні папери на нові єврооблігації України серії С, які передбачають кращий захист інвесторів від можливих нових реструктуризацій у майбутньому.

Тому деякі власники єврооблігацій серії А та В, які вони отримали раніше під час реструктуризації звичайних євробондів, замислилися над можливістю вимагати аналогічних умов.

Юридична фірма Weil, Gotshal & Manges вже організовує обговорення серед інвесторів, які можуть надіслати спільного листа до уряду з проханням відновити переговори. Якщо переговори між власниками облігацій класу A та B та урядом відбудуться, але ні до чого не призведуть, залишається варіант судового розгляду, стверджують джерела агентства.

Двома основними каменями спотикання під час переговорів були ступінь захисту, наданий новим облігаціям типу C, у випадку будь-якої майбутньої реструктуризації, та право голосу, пов’язані з цінними паперами. Обидві ці особливості деякі власники облігацій класів A та B розглядали як такі, що ставлять їх у невигідне становище, зокрема тому, що захист від нової реструктуризації за їхнім боргом закінчився у січні. Незважаючи на занепокоєння щодо старого боргу, ціни на українські облігації цього року зросли. За даними Bloomberg, облігації серії A на суму $1,17 мільярда з погашенням у лютому 2029 року подорожчали приблизно на 4,4 цента цього року і зараз котируються приблизно на рівні 78 центів за долар номінальної вартості. Облігації серії B на суму $547,9 млн з погашенням у лютому 2030 року зросли більш ніж на 6,8 цента – до 65,3 цента за долар.

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Програма МВФ передбачає нову реструктуризацію боргу

Співрозмовники Bloomberg зазначають, що деякі кредитори також хотіли дізнатися, чи передбачає нова програма співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною можливість нової реструктуризації боргу, перш ніж ухвалювати рішення про свої наступні кроки.

У четвер МВФ схвалив чотирирічний пакет підтримки України на суму $8,1 мільярда. У своїй заяві Фонд наголосив, що існує можливість для подальшої реструктуризації боргу в майбутньому, не вказуючи на негайну необхідність такої реструктуризації.

Тим не менш, негативний сценарій МВФ передбачає сукупний розрив фінансування для України у розмірі $146,3 млрд протягом чотирьох років, який частково доведеться компенсувати за рахунок "подальшого полегшення боргового навантаження у результаті глибшої реструктуризації".

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року Україна оголосила про успішне завершення реструктуризації державних деривативів, прив’язаних до ВВП (ВВП-варантів), яку підтримали 99,06% інвесторів.

Згідно з умовами реструктуризації, ВВП-варанти на суму $2,64 млрд були обміняні на нові облігації серії C з погашенням у 2032 році на загальну суму $3,5 млрд, а також на облігації серії B з погашенням у 2030 та 2034 роках на суму $16,9 млн кожної серії. Усі ВВП-варанти були анульовані.