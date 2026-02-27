Росія знову атакувала два порти на Одещині: пошкоджено інфраструктуру та будівлі

В ніч на 27 лютого російські окупаційні війська атакували українські порти в Одеській області.

Про це повідомили у пресслужбі "Адміністрації морських портів України" (АМПУ).

"Маємо пошкодження портової інфраструктури Одещини після нічної атаки ворожих БпЛА. Пошкоджено об’єкти в одному з портів Великої Одеси та в порту на Дунаї. На щастя, обійшлося без постраждалих", – зазначається у повідомленні.

Водночас в АМПУ уточнили, що внаслідок атак пошкоджено техніку, елементи інфраструктури та адміністративні будівлі. Наразі триває фіксація наслідків та оцінка збитків.

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Як повідомлялося, з осені минулого року Росія вдвічі збільшила кількість атак на порти та торгові судна, які перевозять українське збіжжя, а також почала цілеспрямовано бити по підприємствах, що виробляють олію – один з ключових товарів українського експорту.

Про наслідки ударів детальніше читайте в інтерв'ю заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького для БізнесЦензора.