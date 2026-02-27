Укргідрометцентр запустив власний мобільний застосунок "цеПогода". ІНФОГРАФІКА

Укргідрометцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій України в тестовому режимі запускає власний мобільний застосунок "цеПогода".

Як зазначили в ДСНС, у застосунку буде публікуватися перевірена інформація та офіційні попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища безпосередньо від фахівців, які забезпечують метеорологічний супровід держави.

Що буде в застосунку

Зокрема, в додатку будуть доступні:

погодинний і добовий прогноз до 5 діб,

розрахунковий прогноз на 6-9 добу (консультаційного характеру),

автоматичне визначення вашого місцеперебування,

інтерактивні карти.

При цьому в застосунку не буде реклами.

"Прогнози формуються на основі розрахунків провідних європейських прогностичних центрів та проходять фаховий аналіз і адаптацію синоптиками УкрГМЦ. Застосунок створено в межах міжнародного проєкту в співпраці з Фінським метеорологічним інститутом", – розповіли в ДСНС.

Тестовий режим триватиме три місяці.

Офіційний застосунок "цеПогода" доступний у магазинах додатків Google Play та App Store.







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Як повідомлялося, в січні Кабінет Міністрів України підтримав запуск застосунку "Прозоре будівництво" для фахівців державного архітектурно-будівельного контролю.

Наприкінці грудня минулого року стало відомо, що застосунком "Дія" користуються вже понад 23 млн українців.