Укргідрометцентр запустив власний мобільний застосунок "цеПогода". ІНФОГРАФІКА
Укргідрометцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій України в тестовому режимі запускає власний мобільний застосунок "цеПогода".
Як зазначили в ДСНС, у застосунку буде публікуватися перевірена інформація та офіційні попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища безпосередньо від фахівців, які забезпечують метеорологічний супровід держави.
Що буде в застосунку
Зокрема, в додатку будуть доступні:
- погодинний і добовий прогноз до 5 діб,
- розрахунковий прогноз на 6-9 добу (консультаційного характеру),
- автоматичне визначення вашого місцеперебування,
- інтерактивні карти.
При цьому в застосунку не буде реклами.
"Прогнози формуються на основі розрахунків провідних європейських прогностичних центрів та проходять фаховий аналіз і адаптацію синоптиками УкрГМЦ. Застосунок створено в межах міжнародного проєкту в співпраці з Фінським метеорологічним інститутом", – розповіли в ДСНС.
Тестовий режим триватиме три місяці.
Офіційний застосунок "цеПогода" доступний у магазинах додатків Google Play та App Store.
Як повідомлялося, в січні Кабінет Міністрів України підтримав запуск застосунку "Прозоре будівництво" для фахівців державного архітектурно-будівельного контролю.
Наприкінці грудня минулого року стало відомо, що застосунком "Дія" користуються вже понад 23 млн українців.
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