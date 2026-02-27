Нацбанк збільшив строки повернення валюти для експортерів української сільгосптехніки

Національний банк України (НБУ) збільшив зі 180 до 270 днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту сільськогосподарської та спеціалізованої техніки.

Відповідна постанова правління НБУ №18 набирає чинності з 28 лютого і поширюватиметься на операції, здійснені з й березні, повідомляє пресслужба регулятора.

У Нацбанку уточнили, що йдеться про товари, що класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД:

8424 – включає у тому числі розбризкувачі та розкидачі для сільського господарства або садівництва (в т.ч. на тракторах), а також інші пристрої для сільського господарства або садівництва;

8428 – включає ліфти, пневматичні конвеєри (для сипких матеріалів, інші), елеватори та конвеєри безперервної дії (для підземних робіт, ковшові, стрічкові), інші машини (рольганги, опрокидувачі, маніпулятори);

8432 – плуги, борони дискові, сівалки, розкидачі та розподільники добрив, інші машини (культиватори, ґрунтофрези);

8716 – причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини.

"Збільшення граничних строків розрахунків сприятиме нарощенню обсягів експорту сільськогосподарської та спеціалізованої техніки, стимулюватиме зростання обсягів її виробництва та інвестування в розвиток машинобудівних підприємств... розширить можливості з освоєння нових ринків збуту та забезпечить збільшення надходжень валютної виручки в Україну", – зазначають в НБУ.

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Своєю чергою заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський пояснив, що стислі строки повернення валютного виторгу суттєво обмежували експорт продукції українського машинобудування.

Водночас він зауважив, що рішення НБУ прийняте із затримкою понад 1,5 роки після розпорядження Кабінету Міністрів, на основі якого регулятор мав внести зміни у своїх нормативних актах.

"І ось лише зараз, після безконечних обговорень, довідок, пояснень, з’ясування маршрутів руху суден і моделей продажів, прийнято рішення по першій з категорій товарів, які містились в рішенні уряду. Але дякуємо і за це. Залишається ще 15 кодів УКТЗЕД по експорту. Підприємства зі складним циклом виробництва та довгими логістичними ланцюгами, які постійно рвуться через війну, мають систематичні проблеми через обмеження щодо термінів повернення валютної виручки", – написав Кисилевський у Facebook

Як повідомлялося, у січні Національний банк пом’якшив низку валютних обмежень та уточнив правила валютного регулювання для підтримки роботи українського бізнесу.