БЕБ виявило підпільне виробництво рідин для "електронок" у Вінниці: вилучили обладнання і продукцію на 20 мільйонів

Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявило та припинило діяльність потужного виробництва рідин для електронних сигарет у Вінниці.

Підпільний цех працював без ліцензій та дозвільних документів, постачаючи товар по всій Україні, повідомляє пресслужба БЕБ.

"Під час обшуків вилучено обладнання та продукції на суму понад 20 мільйонів гривень. Конфісковано десятки тисяч ємностей з ароматизаторами, нікотином та готовими сумішами сумнівної якості", – зазначається у повідомленні.

У БЕБ додали, що окрім ліквідації незаконного виробництва, за останні місяці на Вінниччині зарили понад 60 точок збуту, які торгували незаконно виготовленими підакцизними товарами.

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Водночас детективи фіксують випадки "зухвалого повторного відкриття" деяких закладів, в яких було вилучено нелегальний товар. Відтак правоохоронці планують також притягувати до відповідальності власників приміщень, де розташовуються такі точки.

"Новий вектор у протидії незаконній діяльності – орендодавці нестимуть солідарну відповідальність: крім вилучення продукції вирішуватиметься питання і про накладення арешту на приміщення. Надання торговельних площ для здійснення незаконної діяльності може трактуватися як сприяння у скоєнні злочину", – наголосили у БЕБ.

Як повідомлялося, раніше Бюро економічної безпеки (БЕБ) провело на Вінниччині низку обшуків у мережі магазинів електронних сигарет Vandal, яка належить ТОВ "Вінлайт Груп" .

За даними слідства, у магазинах Vandal нелегально продавалася підакцизна продукція – нікотиновмісні рідини та компоненти для електронних сигарет. Водночас для реалізації схеми компанія використовувала низку фізичних осіб-підприємців (ФОП).