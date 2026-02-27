"АрселорМіттал Кривий Ріг" зупиняє ливарний завод і звільняє тисячі працівників

Компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг", якій належить найбільший металургійний комбінат в Україні, попередив про припинення роботи своєї дочірньої компанії – ТОВ "Ливарно-механічний завод" (ЛМЗ).

Це рішення набере чинності через три місяці, повідомляє пресслужба компанії.

"Рішення про закриття ЛМЗ, на жаль, вплине на понад 1700 робочих місць. Сукупно, разом із закриттям цеху Блюмінг та пов’язаних виробничих процесів, кількість скорочень робочих місць перевищить 2400", – зазначається у повідомленні.

В компанії обіцяють запропонувати працівникам ЛМЗ інші вакансії в "АрселорМіттал Кривий Ріг" з можливістю перенавчання.

ТОВ "Ливарно-механічний завод" (ЛМЗ) – одне з найбільших машинобудівних підприємств України. Підприємство спеціалізується на підготовці та проведенні поточних та капітальних ремонтів обладнання комбінату "ArcelorMittal Кривий Ріг" та інших замовників. Завод ЛМЗ складається з 7 цехів, таких як виробництво форм, ливарний цех сталі, чавунний ливарний цех, цех металоконструкцій, ремонтно-механічні цехи №1 та №2 та ремонтно-складальний цех №3.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Чому "ArcelorMittal Кривий Ріг" закриває ливарний завод?

В компанії пояснили, що рішення про припинення роботи "Ливарного заводу" ухвалили через низку несприятливих факторів. Зокрема, через зростання цін на електроенергію для бізнесу в Україні, що призвело до збільшення собівартості продукції. Так, з початку великої війни вартість електроенергії для промислових виробників зросла майже втричі.

Крім того, часті відключення електроенергії, спричинені пошкодженням енергетичної інфраструктури внаслідок атак агресора, призвели до падіння виробництва у два-три рази

"Обидва ці аспекти, що складають енергетичну кризу, роблять виробництво сталі економічно невигідним, що, своєю чергою, призводить до відсутності внутрішніх замовлень на ЛМЗ", – пояснили в "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Додатковим негативним чинником в компанії називають рішення Єврокомісії запровадити CBAM (Механізм транскордонного коригування вуглецевих викидів) з 1 січня 2026 року без винятків та перехідного періоду для українських виробників.

"Втрата європейського ринку погіршила ситуацію з отриманням достатніх обсягів внутрішніх замовлень для забезпечення роботи ЛМЗ у найближчому майбутньому", – додали в компанії.

Як повідомлялося, минулого року гендиректор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо заявляв, що на найбільшому в Україні металургійному комбінаті склалася критична ситуація через високі тарифи на електроенергію. Комбінат споживає 250 МВт електроенергії на годину і навіть без відключень світла працював зі збитками. 8