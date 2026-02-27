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Новини Стан української металургії
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"АрселорМіттал Кривий Ріг" зупиняє ливарний завод і звільняє тисячі працівників

"АрселорМіттал Кривий Ріг" зупиняє ливарний завод і звільняє працівників

Компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг", якій належить найбільший металургійний комбінат в Україні, попередив про припинення роботи своєї дочірньої компанії – ТОВ "Ливарно-механічний завод" (ЛМЗ).

Це рішення набере чинності через три місяці, повідомляє пресслужба компанії.

"Рішення про закриття ЛМЗ, на жаль, вплине на понад 1700 робочих місць. Сукупно, разом із закриттям цеху Блюмінг та пов’язаних виробничих процесів, кількість скорочень робочих місць перевищить 2400", – зазначається у повідомленні.

В компанії обіцяють запропонувати працівникам ЛМЗ інші вакансії в "АрселорМіттал Кривий Ріг" з можливістю перенавчання.

ТОВ "Ливарно-механічний завод" (ЛМЗ) – одне з найбільших машинобудівних підприємств України. Підприємство спеціалізується на підготовці та проведенні поточних та капітальних ремонтів обладнання комбінату "ArcelorMittal Кривий Ріг" та інших замовників.

Завод ЛМЗ складається з 7 цехів, таких як виробництво форм, ливарний цех сталі, чавунний ливарний цех, цех металоконструкцій, ремонтно-механічні цехи №1 та №2 та ремонтно-складальний цех №3.

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Чому "ArcelorMittal Кривий Ріг" закриває ливарний завод?

В компанії пояснили, що рішення про припинення роботи "Ливарного заводу" ухвалили через низку несприятливих факторів. Зокрема, через зростання цін на електроенергію для бізнесу в Україні, що призвело до збільшення собівартості продукції. Так, з початку великої війни вартість електроенергії для промислових виробників зросла майже втричі.

Крім того, часті відключення електроенергії, спричинені пошкодженням енергетичної інфраструктури внаслідок атак агресора, призвели до падіння виробництва у два-три рази

"Обидва ці аспекти, що складають енергетичну кризу, роблять виробництво сталі економічно невигідним, що, своєю чергою, призводить до відсутності внутрішніх замовлень на ЛМЗ", – пояснили в "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Додатковим негативним чинником в компанії називають рішення Єврокомісії запровадити CBAM (Механізм транскордонного коригування вуглецевих викидів) з 1 січня 2026 року без винятків та перехідного періоду для українських виробників.

"Втрата європейського ринку погіршила ситуацію з отриманням достатніх обсягів внутрішніх замовлень для забезпечення роботи ЛМЗ у найближчому майбутньому", – додали в компанії.

Як повідомлялося, минулого року гендиректор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо заявляв, що на найбільшому в Україні металургійному комбінаті склалася критична ситуація через високі тарифи на електроенергію. Комбінат споживає 250 МВт електроенергії на годину і навіть без відключень світла працював зі збитками. 8

Автор: 

Кривий Ріг (274) металургія (1084) звільнення (1041) Арселор (131)
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Топ коментарі
+19
Ну так Кривий Ріг в 2019 році під 90% проголосував за Найвеличнішого ... треба ж щасливим переможцям2019 колись платити за перемогу над Щікалядним Борігою!
Все по справедливості!
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28.02.2026 01:04 Відповісти
+10
Бійся Бога і Лідорів з Кривого Рога
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27.02.2026 22:17 Відповісти
+7
Назва: АрселорМіттал Кривий Ріг (ПАТ АМКР).Власник: ArcelorMittal (Лакшмі Міттал).Генеральний директор: Мауро Лонгобардо (з 18 лютого 2020 року).
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27.02.2026 23:40 Відповісти
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готується продажа під ахмєта
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27.02.2026 19:13 Відповісти
Це і так Ахметова))))) Мобілізація
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27.02.2026 22:04 Відповісти
Назва: АрселорМіттал Кривий Ріг (ПАТ АМКР).Власник: ArcelorMittal (Лакшмі Міттал).Генеральний директор: Мауро Лонгобардо (з 18 лютого 2020 року).
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27.02.2026 23:40 Відповісти
У ахметова його забрала Жуля ..це майже єдине що Жуля зробила корисного
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28.02.2026 09:44 Відповісти
Потужність!
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27.02.2026 19:37 Відповісти
Так тариф на електроенергію європейський
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27.02.2026 20:14 Відповісти
Какой европейский? Больше 10 грн. за киловатт для бизнеса - это совсем не европейский.

https://index.minfin.com.ua/markets/electricity/
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28.02.2026 12:32 Відповісти
Бійся Бога і Лідорів з Кривого Рога
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27.02.2026 22:17 Відповісти
орг преступность олигархи и их марионетки во власти - искусственно банкротят всю историю промышленность и искусственно их цена падает с миллиардов до копеек и они покупают за копейки и оно продолжает работать и прибыль уже идет не в казну государства и на поднятие уровня жизни народа, а прибыль идет в на счет олигархов. Банды правят страной. Еще и они все какие то татары или евреи и все связанны с русской мафией и связаны с Москвой и русская мафия с ФСБ и Путиным связана. Путин все свои регионы поставил управлять бандитов олигархов, и в Украине тоже все эти олигархи такие же, как те в России. И они также на Москву завязаны и это бесчисленные расследования показывают, что рано или поздно нити мелькают на работе с Москвой. Бандиты управляют страной. И они еще и чужаки - они российские. Это чужая мафия. Сам факт, что мафия управляет - это уже плохо, а факт, что это еще и чужая мафия и еще и врага - это ужасно! И побороть это не хватает сил, потому что они контролируют: власть и силовиков и суды. Еще и выборы отменили - вообще в край обнаглели. Народ - никем сделали.
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28.02.2026 00:24 Відповісти
Ну так Кривий Ріг в 2019 році під 90% проголосував за Найвеличнішого ... треба ж щасливим переможцям2019 колись платити за перемогу над Щікалядним Борігою!
Все по справедливості!
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28.02.2026 01:04 Відповісти
идиот, прости Господи!
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01.03.2026 13:28 Відповісти
Дякую за те , що пан назвався ... тепер знаю , як до пана звертатись!
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01.03.2026 15:52 Відповісти
Вчиться у ахметкі, як треба боротися з конкурентами.
Чомусь статки Рінаткі тільки зростають, а у індуса срака.
І це при "втраті" індустріальних потужностей сходу і півдня.....
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28.02.2026 07:14 Відповісти
А графіки відключень електроенергії для індуса часом не ахметівський ДТЕК визначає?
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28.02.2026 21:50 Відповісти
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28.02.2026 07:39 Відповісти
НАЖРАЛИСЬ ТВАРИ !!! ЗАТО КАКАЯ ЯХТА (((
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28.02.2026 07:40 Відповісти
Тобто замість модернізації в-ва вам просто дешева електрика потрібна?Тобто ви конкурентноспроможні були тільки за рахунок "дешевої" електрики?Серйозно?
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28.02.2026 09:05 Відповісти
Класична схема розпаду, коли власники нічого не модернізують, а просто викачують, доки є що качати. Так, зрештою, з мапи зникнуть все колись совкові підприємства, в які ніхто і нічого не збирався вкладати.
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28.02.2026 09:23 Відповісти
Так,але винні в банкрутстві "дорога" електрика.Типу в єс вона дешева
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28.02.2026 09:42 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/markets/electricity/

И сравните с 9.2-10.9 грн у нас.
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28.02.2026 12:35 Відповісти
В Европі електроенергія мінімум вдвічі дешевша ніж в Україні, решта все корупційна складова. Різні деркачі з міндічами і зелена енергія.
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28.02.2026 19:35 Відповісти
Круто.А німеччина то європа чи ні?Бо там моя дружита платить по 0.32 є.Напевно таки не європа
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28.02.2026 20:02 Відповісти
Ну и сравните сейчас 9.2-10.9 грн у нас для бизнеса. Это сколько будет в евро?
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28.02.2026 23:19 Відповісти
А скільки ахмєтка модернізував потужностей ТЕЦ і побудував нових ??
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01.03.2026 01:59 Відповісти
Підозрюю що ніскільки.І?А навіщо йому щось модернізувати якщо ринку електроенергії немає,?
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01.03.2026 07:08 Відповісти
А які вакансії запропонують хитрожопі індєйці? Кацапську нафту переробляти?
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28.02.2026 14:01 Відповісти
ось вам і свіжий моб ресурс
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28.02.2026 20:23 Відповісти
подавляющая часть интернет-дебилов просто прочитала заголовок и принялась за любимое "дело" - хезать по любому случаю в интернете!
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01.03.2026 13:30 Відповісти
рубильник у свинособаки ахметівської , тарифи його шлюхи в НКРЕ малюють, весь КР під свинособакою вілкулом, який вроді як вже військовий генерал
на шо індуси надіялись коли прийшли в цю помийну яму????
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02.03.2026 08:53 Відповісти

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