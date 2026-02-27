Кредити під 0% на енергообладнання: Менш ніж за місяць надійшло 606 заявок від підприємців

Від українських підприємців уже надійшло 606 заявок на отримання пільгових кредитів під 0% річних для бізнесу на купівлю енергообладнання.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Менш як за місяць від старту програми до банків уже надійшло 606 заявок від підприємців на суму 809 млн грн", – сказала Свириденко.

Свириденко нагадала, що програма доступна для мікро-, малого та середнього бізнесу в межах "Доступних кредитів 5-7-9": до 10 млн грн на строк до трьох років.

Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. За кошти можна придбати когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори.

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Умови кредиту

Пільгове фінансування в межах програми "Доступні кредити 5-7-9" можуть отримати фізичні особи-підприємці та юридичні особи мікро-, малого і середнього бізнесу.

Сума кредиту становить до 10 млн грн строком до трьох років.

Наразі 17 банків-партнерів уже працюють із енергокредитами, інші банки поступово долучаються до програми. Заявки на пільгове кредитування розглядаються пріоритетно.

Допомога ФОП

Зокрема, енергодопомогу можуть отримати фізичні особи-підприємці.

Так, ФОПи 2-3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7,5 тис. грн до 15 тис. грн – залежно від кількості працівників.

Кошти можна використати на:

придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання;

акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі;

пальне для генераторів;

оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.

Як подати заявку

Програма працює за принципом грантів "Власна справа". Подати заявку можна онлайн через портал "Дія" – у категорії "Підприємництво", на сторінці послуги "Допомога ФОП на енергостійкість".

Дані перевіряються автоматично, кошти зараховуються на "Дія.Картку" через п’ять банків, які долучилися до програми: "ПриватБанк", Sense Bank, "Банк Кредит Дніпро", "А-Банк" та monobank.

Як отримати кредит

Щоб отримати кредит, необхідно відповідати критеріям програми "Доступні кредити 5-7-9", подати заявку до банку-партнера програми, пройти оцінку та отримати рішення банку.

Прийом заявок уже розпочали 17 банків-партнерів, інші банки долучатимуться до програми найближчим часом.

Загалом кредитування здійснюватиметься через 43 банки по всій країні, а заявки на енергокредити розглядатимуться пріоритетно.

Як можна використати кошти

Гроші можна спрямувати на придбання генераційного обладнання, зокрема газотурбінних, газопоршневих і біогазових установок, а також дизельних, бензинових та газових генераторів.

Підтримка енергетики

Як повідомлялося, з 2 лютого підприємці в Україні можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки.

Наприкінці січня Кабінет Міністрів ухвалив рішення запустити нову програму "СвітлоДім", яка передбачає державну підтримку мешканців багатоквартирних будинків для забезпечення їх автономного електроживлення під час тривалих відключень світла.