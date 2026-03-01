Доходи держбюджету у лютому знизилися до 223 мільярдів. Звідки надійшло найбільше коштів?

До загального фонду державного бюджету України в лютому 2026 року надійшло 222,6 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Як зазначили в Міністерстві фінансів, початок бюджетного 2026 року характеризується позитивною динамікою доходів, забезпеченою у тому числі фінансовою підтримкою міжнародних партнерів.

Скільки грошей надійшло

Як повідомляється, надходження платежів від Державної податкової служби становили 91 млрд грн, зокрема:

31,4 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

23,5 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 39,7 млрд грн, відшкодовано – 16,2 млрд грн);

14,9 млрд грн – акцизний податок;

13,6 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

5,9 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Державної митної служби надійшли в обсязі 63,8 млрд грн.

Міжнародна допомога

Окрім того, важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету в лютому стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 62,9 млрд грн.

Загальні надходження

Загалом, за підсумками лютого 2026 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 313,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

50,9 млрд грн (станом на 27 лютого) надійшло у вигляді єдиного соцвнеску до фондів пенсійного та соціального страхування.

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Як повідомлялося, у січні 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 241,2 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших платежів. У тому числі у якості міжнародної допомоги (грантів) надійшло 101,4 млрд гривень.