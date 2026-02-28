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Новини Санкції США проти Росії
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Швейцарський банк роками допомагав відмивати гроші Медведчуку та росіянам. Його закрили після втручання США

Швейцарський банк допомагав відмивати гроші підсанкційних росіян

Влада Швейцарії анулювала ліцензію та відправила на ліквідацію банк MBaer Merchant Bank AG через дії, спрямовані на порушення санкцій.

Швейцарське управління нагляду за фінансовим ринком (FINMA) встановило, що банк не вживав належних дій для боротьби з відмиванням грошей, що дозволяло його клієнтам обходити заморожування активів.

У повідомлення FINMA зазначається, що рішення про ліквідацію банку набуло чинності після того, як сам банк відкликав свою апеляцію на рішення регулятора, яке встановило, що банк дозволяв клієнтам обійти офіційне заморожування активів.

Швейцарська влада ухвалила це рішення наступного ж дня після того, як Установа з боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) звинуватила MBaer Merchant Bank AG у відмиванні грошей та порушенні санкцій проти Росії, Венесуели та США.

"MBaer вивів понад сто мільйонів доларів через фінансову систему США від імені незаконних суб'єктів, пов'язаних з Іраном та Росією... Банки повинні бути попереджені, що Казначейство США буде агресивно захищати цілісність фінансової системи США, використовуючи всю силу наших повноважень", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

FinCEN вказав, що основними клієнтами банку були росіяни, у тому числі ті, хто підпадає під санкції, заявивши, що "рахунки, що належать російським особам, які ймовірно, становлять найбільшу частину його активів під управлінням". Водночас FinCEN звинуватив швейцарський банк у відмиванні грошей як для російських, так і для українських політиків.

Зокрема, станом на 2022 рік щонайменше двоє співробітників MBaer, ​​ймовірно, керували трастами та підставними компаніями, залученими до схеми ухилення від санкцій, пов'язаної із Сергієм Курченком, зазначає FinCEN. Крім того, рахунки у цьому банку для відмивання грошей використовував Віктор Медведчук, а також російський бізнесмен, що діяв в інтересах Дмитра Мєдвєдєва. Банк також обслуговував операції, пов'язані із продажем вкладеного на окупованих територіях України зерна.

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Втім, швейцарський регулятор FINMA запевнив, що розпочав розслідування щодо цього банку ще у 2024 році через операції груп клієнтів, що потрапили під санкції, накладені на Росію, або у зв'язку з кримінальним провадженням.

Крім того, швейцарський регулятор пояснює своє рішкення тим, що банк своєю поведінкою "наражав себе та швейцарський фінансовий центр на непропорційно високі ризики".

MBaer Merchant Bank AG – був створений у 2018 році Міхаелем Бером, правнуком засновника банку Julius Baer. Станом на кінець 2025 року банк мав клієнтські активи на загальну суму 4,9 мільярда швейцарських франків, підтримував майже 700 клієнтських відносин та мав понад 60 співробітників.

Автор: 

росія (15723) санкції (4889) Швейцарія (401) Курченко Сергій (227)
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Топ коментарі
+8
Так, не плутайте. За Зеленьського коррупція і розкрадання бюджету України набуло космічних маштабів. ГоловЗебіл , через схеми " великого крадівництва" вкрав рі ний бюджет України.
Через подєльніка Найома вкрав 50 ярдів на захисті теплових станцій.
Через корєфана Міндіча вкрав 100 млн доларів на Ерергоатомі..
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28.02.2026 15:29 Відповісти
+7
Після такого дмітрій алкогольєвіч знищить дві "Фінляндії"...
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28.02.2026 11:00 Відповісти
+5
чергова пральня гейєвропейського розлива що обслуговувала виключно покидьків
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28.02.2026 10:36 Відповісти
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Юлиус Баер ( нем. https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Standard_German [bɛːɐ̯] ; https://en.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9 урождённыйИсаак Баер ; родился 2 января 1857 г. - умер 9 марта 1922 г.) - швейцарский банкир, бизнесмен и филантроп немецкого происхождения. Баер был основателем и тезкой https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Baer_Group Julius Baer Group , а также патриархом https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Baer_family&action=edit&redlink=1 семьи Баер . https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Baer#cite_note-1 [Баер родился вhttps://en.wikipedia.org/wiki/Heidelsheim Гейдельсхаймеhttps://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Baer#cite_note-1 (сегодня частьhttps://en.wikipedia.org/wiki/Bruchsal Брухзаляhttps://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Baer#cite_note-1 ),https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Duchy_of_Baden Великое герцогство Баден,https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Baer#cite_note-1 вhttps://en.wikipedia.org/wiki/Jews еврейскойhttps://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Baer#cite_note-1 семье Йозефа (1816-1891) и Розины (https://en.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9e урожденной https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Baer#cite_note-1 Дрейфусс; 1819-1907) Баер .
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28.02.2026 10:23 Відповісти
чергова пральня гейєвропейського розлива що обслуговувала виключно покидьків
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28.02.2026 10:36 Відповісти
А Монако, куди ховаються всі корупціонери і не тільки з України)))
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01.03.2026 09:55 Відповісти
Після такого дмітрій алкогольєвіч знищить дві "Фінляндії"...
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28.02.2026 11:00 Відповісти
Дякуемо США.
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28.02.2026 11:30 Відповісти
Але корупція тільки в Україні. Не переплутайте
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28.02.2026 14:37 Відповісти
Так, не плутайте. За Зеленьського коррупція і розкрадання бюджету України набуло космічних маштабів. ГоловЗебіл , через схеми " великого крадівництва" вкрав рі ний бюджет України.
Через подєльніка Найома вкрав 50 ярдів на захисті теплових станцій.
Через корєфана Міндіча вкрав 100 млн доларів на Ерергоатомі..
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28.02.2026 15:29 Відповісти
Де твої докази ,що ти стверджуєш,де рішення суду про винуватість президента??? Ти що з капели порохоботів?
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28.02.2026 19:28 Відповісти
Та, не переймайся, зелень. Як тільки змінеця влада, а вона змінеця, буде твій клєптоман тікати від слідства і суду як і його подєльнікі-Цукєрман і Міндіч. Але тоді вже будеш працювати у інших пропагандо..в
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28.02.2026 19:48 Відповісти
ZEледрочер, язик ще не стер об задницю Найпотужнішого???
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01.03.2026 15:01 Відповісти
Так, пані Наталко. Ці злочини чинної влади задокументовано НАБУ і САП. А який тиск був на ці антикорупційні органи, що навіть по ''тривозі'' зігнали всіх баранів і овечок в Раду, роздали конверти, набиті доларами і заставили проголосувати закон про їх підпорядкування прокурору на 100% зелі. А по відношенню до детективів, які документували дії організованої злочинної групи на етнічній основі під дахом президента, сфабрикували справи, затримали з побиттям і вилученням частини доказів.
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28.02.2026 20:57 Відповісти
А де корупція ? Швейцарські чиновники чи державні інституції мали з цього відкати і були в курсі ?
вчіть теорію.
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28.02.2026 15:49 Відповісти
Головне ,що допамгала Єрмаківська послиця Вєнєдіктова !
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28.02.2026 18:21 Відповісти
Айвар Омсон зараз активно працює над «перепакуванням» залишків активів MBaer через естонські та кіпрські фірми-прокладки, які потім купують паї у фондах Rothschild Asset Management.

Метод «EAM» (External Asset Managers): Багато менеджерів, які працювали в MBaer, мали прямі контакти з деск-офісами Edmond de Rothschild. Коли банк Майкла Бера почав «тонути», клієнтські портфелі не просто зникли - вони були переведені під управління незалежних фінансових радників, які використовують Edmond de Rothschild як банк-кастодіан (хранитель).

У справі «Мідас» (щодо корупції в українському «Енергоатомі» та ексміністра Германа Галущенка, кодове ім'я «Сігізмунд»), гроші виводилися через швейцарські фонди. За даними, після арешту Галущенка у лютому 2026-го, частина активів, що раніше обслуговувалися в MBaer, «спливла» саме в структурах, афілійованих з Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management. Гроші перетворюються на «білу» європейську нерухомість.

Математично ймовірність того, що капітал групи Сєчіна або «Мідаса» потрапить під пряму конфіскацію в Edmond de Rothschild, значно нижча (менше 0.05), ніж у MBaer (0.95). Тому капітал «перетікає» туди, де він розчиняється в масиві з 184 млрд франків, якими керують Ротшильди.
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01.03.2026 11:31 Відповісти
Швейцарія так би і залишалася симпатичним місцем з гірськими пейзажами, милими корівками та скромними жителями якби не стала центром відмивання брудних грошей з усього світу. Наркокортелі, хапуги з рашки, білорашки і звичайно ж наші українські, як же без них, всі там. Ви навіть не уявляєте, скільки там вілл скуплених руськими та українськими "трудівниками", що в поті чола свого гарували в своїй батьківщині а потім тихенько здриснули до швейцарських корів. Швейцарія обожнює таких, і ті гроші які вони з собою привозять, що накрали непосильною працею. Український сніданок в Давосі - хіба не круто? Пан Пінчук - шанована і знана у світі людина, бізнесмен. А як прозаїчно починав, коли різав під нуль цукрові заводи Сумщини і не тільки, і всі галузі, що були з ними пов'язані. Швейцарія процвітатиме, щоразу відкриваючи банки під певні гроші від певних джерел. Так, час від часу США на неї гримає, але то їм не проблема. Проблема для Швейцарії буде тоді, коли скінчаться в недорозвинених країнах та суспільствах жадібні до державних коштів крадії-хапуги, коли потоки крадених коштів скінчаться і нічого буде відмивати. Ото дійсно буде Швейцарії страшно. Бо на красивих корівках і краєвидах багато не заробиш. Так що слава Медведчукам, Пінчукам Галущенкам,Резніковим, Міндічам, а особливо тим хто їх викохав і тим хто їм в руки дивиться.
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01.03.2026 14:45 Відповісти

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