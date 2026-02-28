Швейцарський банк роками допомагав відмивати гроші Медведчуку та росіянам. Його закрили після втручання США

Влада Швейцарії анулювала ліцензію та відправила на ліквідацію банк MBaer Merchant Bank AG через дії, спрямовані на порушення санкцій.

Швейцарське управління нагляду за фінансовим ринком (FINMA) встановило, що банк не вживав належних дій для боротьби з відмиванням грошей, що дозволяло його клієнтам обходити заморожування активів.

У повідомлення FINMA зазначається, що рішення про ліквідацію банку набуло чинності після того, як сам банк відкликав свою апеляцію на рішення регулятора, яке встановило, що банк дозволяв клієнтам обійти офіційне заморожування активів.

Швейцарська влада ухвалила це рішення наступного ж дня після того, як Установа з боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) звинуватила MBaer Merchant Bank AG у відмиванні грошей та порушенні санкцій проти Росії, Венесуели та США. "MBaer вивів понад сто мільйонів доларів через фінансову систему США від імені незаконних суб'єктів, пов'язаних з Іраном та Росією... Банки повинні бути попереджені, що Казначейство США буде агресивно захищати цілісність фінансової системи США, використовуючи всю силу наших повноважень", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент. FinCEN вказав, що основними клієнтами банку були росіяни, у тому числі ті, хто підпадає під санкції, заявивши, що "рахунки, що належать російським особам, які ймовірно, становлять найбільшу частину його активів під управлінням". Водночас FinCEN звинуватив швейцарський банк у відмиванні грошей як для російських, так і для українських політиків. Зокрема, станом на 2022 рік щонайменше двоє співробітників MBaer, ​​ймовірно, керували трастами та підставними компаніями, залученими до схеми ухилення від санкцій, пов'язаної із Сергієм Курченком, зазначає FinCEN. Крім того, рахунки у цьому банку для відмивання грошей використовував Віктор Медведчук, а також російський бізнесмен, що діяв в інтересах Дмитра Мєдвєдєва. Банк також обслуговував операції, пов'язані із продажем вкладеного на окупованих територіях України зерна.

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Втім, швейцарський регулятор FINMA запевнив, що розпочав розслідування щодо цього банку ще у 2024 році через операції груп клієнтів, що потрапили під санкції, накладені на Росію, або у зв'язку з кримінальним провадженням.

Крім того, швейцарський регулятор пояснює своє рішкення тим, що банк своєю поведінкою "наражав себе та швейцарський фінансовий центр на непропорційно високі ризики".

MBaer Merchant Bank AG – був створений у 2018 році Міхаелем Бером, правнуком засновника банку Julius Baer. Станом на кінець 2025 року банк мав клієнтські активи на загальну суму 4,9 мільярда швейцарських франків, підтримував майже 700 клієнтських відносин та мав понад 60 співробітників.