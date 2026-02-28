Видобуток нафти в США впав до мінімуму з червня минулого року: водночас попит рекордно зріс

Видобуток нафти в США в грудні впав другий місяць поспіль до найнижчого рівня з червня минулого року, тоді як попит досяг багатомісячного максимуму.

Про це заявило Управління енергетичної інформації (EIA), повідомляє Reuters.

За даними EIA, середній видобуток сирої нафти у грудні становив 13,66 млн барелів на день, що приблизно на 133 000 барелів на день менше, ніж у листопаді. Це було найбільше падіння видобутку нафти в США з січня 2025 року, коли несприятливі погодні умови спричинили зупинку виробництва у великих виробничих центрах.

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США є найбільшим у світі виробником нафти, а також її найбільшим споживачем, але аналітики очікують уповільнення видобутку у відповідь на зниження цін на нафту в останні роки. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate у п'ятницю торгувалися близько $67 порівняно з приблизно $77,50 у той самий період у 2024 році.

Загальний попит на нафту в США зріс на 624 000 барелів на добу до 20,85 млн барелів на добу в грудні, що є найвищим показником з серпня, згідно з даними EIA. Попит на бензин зріс на 101 000 барелів на добу до 8,78 млн барелів на добу в грудні, тоді як попит на дистилятне паливо, яке включає дизельне паливо та мазут, зріс на 16 000 барелів на добу до 3,81 млн барелів на добу.

Водночас валовий видобуток природного газу в США у 48 штатах зріс до рекордних 135,9 млрд кубічних футів на добу у грудні, що перевищує попередній історичний максимум у 134,2 млрд кубічних футів на добу у листопаді.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США в середу заявило, що дозволятиме перепродаж венесуельської нафти на Кубу за умови, що паливо постачатиметься виключно кубинському приватному сектору, а не державним структурам комуністичного режиму.

Рішення прийнято після того, як президент Дональд Трамп доручив запровадити блокаду постачання палива на Кубу з метою тиску на владу острова для зміни режиму та проведення реформ.