Механізоване розмінування агроземель: в Україні сертифіковано перші три машини власного виробництва

В Україні продовжується розвиток власного виробництва машин механізованого розмінування через значні обсяги замінованих аграрних земель. Наразі є 8-10 дослідних зразків, перші три з них уже пройшли сертифікацію.

Про це розповів керівник Центру гуманітарного розмінування (ЦГР) Володимир Байда на полях конференції "Forbes Agro: Системність, прозорість, технології", повідомляє Delo.ua.

Технології для розмінування аграрних земель

Для розмінування сільгоспземель застосовують ручне розмінування, службових собак, машини механізованого розмінування, дрони та штучний інтелект.

Через великі площі замінованих територій в Україні дедалі більше потрібна саме роботизована техніка, зокрема машини механізованого розмінування. Особливо ефективними вони є саме на полях, зазначив Байда.

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"Техніки завжди не вистачає, але в Україні на сьогодні близько 300 машин механізованого розмінування різних операторів ‒ це більше, ніж у будь-якій іншій країні світу. Водночас масштаби замінування в Україні значно більші", ‒ наголосив Байда.

Скільки розміновано аграрних земель

В Україні діє програма компенсації аграріям за розміновані території, за якою держава відшкодовує 100% витрат. Наразі підписано договори на обстеження понад 28 тис. гектарів сільгоспземель. Орієнтовна вартість цих робіт становить близько 1,7 млрд грн.

"Це зарезервовані кошти. Адже ми платимо, коли робота вже здається. Здано вже ділянок на 13 тис. гектарів за півтора роки роботи програми компенсації. Цього року програма заново починає працювати, тому в таких межах ми можемо говорити про чисте та справді гуманітарне розмінування земель", ‒ розповів керівник ЦГР.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке прискорить скасування податкових пільг із плати за землю для сільськогосподарських ділянок, що мають юридичний статус забруднених вибухонебезпечними предметами, але на практиці вже використовуються за призначенням.