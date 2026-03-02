Тютюнова галузь сплатила 7% усіх податків до зведеного бюджету в 2025 році, – "Укртютюн". ІНФОГРАФІКА

Тютюнова галузь у 2025 році сплатила близько 177 мільярдів гривень податків, що становить 7% від усіх податкових надходжень зведеного бюджету.

Порівняно з 2024 роком цей показник зріс на 42 млрд грн, свідчать дані асоціації "Укртютюн".

Зокрема, сплачено майже 134 млрд грн акцизного податку (42% надходжень акцизного податку за рік), у тому числі 11 млрд грн акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів (близько 58% надходжень від сплати цього податку).

"Сума сплачених галуззю податків, для прикладу, повністю покриває видатки бюджету на фінансування Нацполіції, Офісу генерального прокурора, НАБУ, ДБР, БЕБ, САП, СЗРУ в 2025 році", – зазначається у повідомленні.

Окрім цього, компанії-члени асоціації "Укртютюн" у 2025 році забезпечили понад $166 млн валютних надходжень від експорту тютюнових виробів, а загальна сума інвестицій в економіку України склала понад $2 мільярди.

Компанії-члени асоціації "Укртютюн" також забезпечують близько 100 000 робочих місць в Україні, з них 97% – у суміжних галузях.

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За словами генеральної директорки асоціації Наталії Фесюн, незважаючи на війну, галузь залишається бюджетоутворюючою, а компанії-члени – надійними платниками податків і роботодавцями.

Водночас, зазначила вона, окрім обумовлених війною економічних та операційних ризиків, індустрія стикається з наслідками надзвичайно жорсткої податкової та регуляторної політики держави. За її словами, саме це стимулює нелегальну торгівлю: у 2024-2025 роках частка нелегальних сигарет становила 16% ринку (дані Kantar Україна). Через це бюджет недоотримав 21,9 млрд грн у 2024 році та 26,5 млрд грн у 2025 році.