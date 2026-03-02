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Новини
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Міненерго ініціює передачу трьох держшахт на приватизацію для залучення інвесторів

вугілля

Міністерство енергетики ініціює передачу державних шахт ДП "Львіввугілля", ДП "Волиньвугілля" та ДП "Добропіллявугілля-видобуток" до Фонду державного майна.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Мета цього рішення – знайти для підприємств відповідальних інвесторів, які здійснять їхнє технічне переоснащення, модернізують вуглевидобуток, що зможе забезпечити гідний рівень життя для людей і громад", ‒ йдеться у повідомленні.

Крім того, Міненерго розробляє проєкти трансформації неперспективних шахт ‒ ПрАТ "Шахта Надія" та шахти № 9 Нововолинська. Серед ключових завдань ‒ ефективне використання поверхневих об’єктів колишніх шахт громадами, зокрема для розміщення ЦНАПів, гуртожитків та інших об’єктів соціального призначення.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 10 лютого продовжила мораторій на провадження у справах про банкрутство для ДП "Чорноморнафтогаз", Східного гірничо-збагачувального комбінату та державних шахт.

За законопроєкт №13219 з відповідними змінами у другому читанні та в цілому проголосували 247 народних депутатів. Раніше мораторій діяв до 31 грудня 2025 року для "Чорноморнафтогазу" та до 1 січня 2026 року ‒ для СхідГЗК і державних шахт.

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і зрозуміло навіть кому пропозиція.
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02.03.2026 14:43 Відповісти
Ага, Добропілля за 10 км від ЛБЗ. Бери друже, бо пече дуже
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02.03.2026 14:59 Відповісти
Інвестор один - наперсточник ренатка.....
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02.03.2026 17:17 Відповісти

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