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Новини Податкова
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Податківці заявили про перевиконання плану зі збору податків у лютому. Скільки отримав держбюджет?

Скільки податків надійшло до державного бюджету у лютому 2026 року

У лютому 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 93 мільярди гривень податків та зборів.

Це на 7%, або на 6,1 млрд грн більше запланованого показника, повідомила в. о. голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух у Facebook.

"Завдяки такому перевиконанню у лютому вдалося скоротити відставання за січень. Загалом за два місяці цього року виконання загального фонду держбюджету становить 99,4%", – зауважила очільниця ДПС.

Вона уточнила, що порівняно з лютим 2025 року надходження зросли на 14,2 млрд грн або 18%.

Основні джерела податкових надходжень у лютому:

  • податок на доходи фізичних осіб – 32,2 млрд грн (перевиконання плану на 5,6%);
  • податок на прибуток підприємств – 13,9 млрд грн (перевиконання плану на 5,4%);
  • податок на додану вартість – 24,3 млрд грн (перевиконання плану на 7,5%).
  • рентна плата – 6 млрд грн (перевиконання плану на 43,9%).

Водночас відшкодування ПДВ у лютому становило 16,2 млрд грн, що значно менше, ніж у січні (24,3 млрд грн).

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Як повідомлялося, у січні 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 79,4 млрд грн податків та зборів. Це на 8,2% менше планового показника.

За оперативними даними, загалом у січні 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 241,2 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів. У тому числі 101,4 млрд гривень надійшло у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

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держбюджет (1728) податки (2856) податкова (427) Державна податкова служба (523)
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Якщо так - то чому мені не заплатили мої "чорнобильські" за січень?
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02.03.2026 14:04 Відповісти
Ну нарешті на москву зможе піти трьошка, а не двушка
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02.03.2026 16:59 Відповісти
Хетьманцев переміг Маркетопт,але не зовсім)) на пів шишечки,поки що склали угоду
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02.03.2026 19:10 Відповісти
Податок на прибуток у лютому складає 13.9 мільрди- це 18 % від прибутку до оподаткування на якій додають 20 % ПДВ і якій ні як не може залишатися меньше після відшкодування. Таким чином за допомогою простих арифметичних дій вираховуємо податок на прибуток до оподаткування за лютй 13.9 х 100% /18% = 77.2 мільярди грн на який додаємо 20% ПДВ- це мінімальла сума яка повинна залишитися після його відшкодування, в нашому випадку це 77.2 х 0.2=15.44 мільярди грн в нас же в бюджеті залишається 8.1 мільярд грн. (24.3 мільрди зібраного ПДВ мінус 16.2- відшкодованого = 8.1.) Виникає питання куди поділися різниця в 7.34 мільярди грн (15.44- 8.1) ПДВ вже з бюджету, сплачених платниками податку тільки за один лютий місяць? Може спочатку треба забеспечити щоб кошти вже сплачені платниками податку не щезали збюджету а потім підіймати податки в тому числі для ФОПів тому що складається таке враження що підняття податків хочуть зробитивиключно з метою подальшоого розкрадання країни.
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02.03.2026 21:52 Відповісти
щось тут не сходиться: то ціла низка новин про те що десятки мільярдів якщо не сотень йде поза кассою, а тут - перевиконали план, десь хтось когось найо...є
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03.03.2026 09:54 Відповісти
странный подход к налогам .у нас в Краматорске никто налоги не платит но в Налоговой всегда план даже перевыполняют.
хотя 20 тысяч квартир сдается и всё в тени,на рынке все без документов,таксисты никто ничего.
а уж проституток в городе.....
Надо налоговиков из Америки выписывать и тут заставлять всех платить
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03.03.2026 10:06 Відповісти

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