Податківці заявили про перевиконання плану зі збору податків у лютому. Скільки отримав держбюджет?

У лютому 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 93 мільярди гривень податків та зборів.

Це на 7%, або на 6,1 млрд грн більше запланованого показника, повідомила в. о. голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух у Facebook.

"Завдяки такому перевиконанню у лютому вдалося скоротити відставання за січень. Загалом за два місяці цього року виконання загального фонду держбюджету становить 99,4%", – зауважила очільниця ДПС.

Вона уточнила, що порівняно з лютим 2025 року надходження зросли на 14,2 млрд грн або 18%.

Основні джерела податкових надходжень у лютому:

податок на доходи фізичних осіб – 32,2 млрд грн (перевиконання плану на 5,6%);

податок на прибуток підприємств – 13,9 млрд грн (перевиконання плану на 5,4%);

податок на додану вартість – 24,3 млрд грн (перевиконання плану на 7,5%).

рентна плата – 6 млрд грн (перевиконання плану на 43,9%).

Водночас відшкодування ПДВ у лютому становило 16,2 млрд грн, що значно менше, ніж у січні (24,3 млрд грн).

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Як повідомлялося, у січні 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 79,4 млрд грн податків та зборів. Це на 8,2% менше планового показника.

За оперативними даними, загалом у січні 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 241,2 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів. У тому числі 101,4 млрд гривень надійшло у вигляді міжнародної допомоги (грантів).