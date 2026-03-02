Податківці заявили про перевиконання плану зі збору податків у лютому. Скільки отримав держбюджет?
У лютому 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 93 мільярди гривень податків та зборів.
Це на 7%, або на 6,1 млрд грн більше запланованого показника, повідомила в. о. голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух у Facebook.
"Завдяки такому перевиконанню у лютому вдалося скоротити відставання за січень. Загалом за два місяці цього року виконання загального фонду держбюджету становить 99,4%", – зауважила очільниця ДПС.
Вона уточнила, що порівняно з лютим 2025 року надходження зросли на 14,2 млрд грн або 18%.
Основні джерела податкових надходжень у лютому:
- податок на доходи фізичних осіб – 32,2 млрд грн (перевиконання плану на 5,6%);
- податок на прибуток підприємств – 13,9 млрд грн (перевиконання плану на 5,4%);
- податок на додану вартість – 24,3 млрд грн (перевиконання плану на 7,5%).
- рентна плата – 6 млрд грн (перевиконання плану на 43,9%).
Водночас відшкодування ПДВ у лютому становило 16,2 млрд грн, що значно менше, ніж у січні (24,3 млрд грн).
Як повідомлялося, у січні 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 79,4 млрд грн податків та зборів. Це на 8,2% менше планового показника.
За оперативними даними, загалом у січні 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 241,2 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів. У тому числі 101,4 млрд гривень надійшло у вигляді міжнародної допомоги (грантів).
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хотя 20 тысяч квартир сдается и всё в тени,на рынке все без документов,таксисты никто ничего.
а уж проституток в городе.....
Надо налоговиков из Америки выписывать и тут заставлять всех платить