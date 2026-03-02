Продажі китайських авто BYD у лютому впали на 41%: яка причина?

Компанія BYD повідомила про падіння продажів автомобілів на 41% у лютому порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Рекордно тривалі свята Місячного Нового року призвели до майже повної зупинки виробництва та роздрібної торгівлі в Китаї протягом більшої частини місяця.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільший у світі виробник електромобілів реалізував минулого місяця 190 190 автомобілів ‒ включно з гібридними моделями з підзарядкою від мережі та повністю електричними. З них 187 782 одиниці припадають на пасажирські автомобілі ‒ основну частку продажів китайського виробника. Експорт автомобілів на нових джерелах енергії сягнув 100 600 одиниць.

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За перші два місяці 2026 року продажі BYD впали на 36% ‒ до 400 241 автомобіля. Показники на внутрішньому ринку погіршилися через пом’якшення нещодавньої політики стимулювання економіки та посилення конкуренції.

Оскільки дата святкування Місячного Нового року щороку змінюється й спричиняє значну волатильність у щомісячних обсягах виробництва та попиту, об’єднання даних за січень і лютий дозволяє отримати точніше порівняння з аналогічним періодом попереднього року.

На попит негативно впливає зменшення податкових пільг на придбання автомобілів та зниження споживчої довіри. Багато покупців відкладають рішення про покупку, очікуючи появи нових моделей та чіткіших сигналів щодо урядових програм обміну старого автомобіля на новий.

Зменшення податкових пільг на придбання автомобілів та падіння споживчої довіри суттєво стримують попит. Багато покупців відкладають рішення про покупку, очікуючи появи нових моделей та чіткішого розуміння урядових програм з обміну старого автомобіля на новий.

Як повідомлялося, у 2025 році українці придбали майже 29,3 тис. легкових автомобілів китайського походження ‒ удвічі більше, ніж у 2024 році. З цієї кількості нових авто становило 24 тис. одиниць (+118%), а вживаних ‒ майже 5,3 тис. одиниць (+61%).

Автомобілі китайських брендів зайняли 29,5% українського ринку нових легкових авто у 2025 році. У сегменті вживаних автомобілів, які вперше реєструвалися в Україні, частка китайських машин склала 1,9%.