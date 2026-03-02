"Філіп Морріс Україна" отримав статус авторизованого економічного оператора

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" отримало статус авторизованого економічного оператора.

Про це повідомляє Державна митна служба України (ДМС).

"До спільноти підприємств, які отримали статус АЕО, доєдналося ПрАТ "Філіп Морріс Україна"... Отримання статусу АЕО ПрАТ "Філіп Морріс Україна" є черговим кроком ефективного діалогу між державою та прозорим бізнесом", – зазначили у ДМС.

У Митній службі уточнили, що загалом програма авторизованого економічного оператора вже об'єднує понад 115 компаній. Це сприяє глибшій інтеграції українського бізнесу у глобальні торговельні мережі та зміцнює репутацію України на міжнародній арені.

За даними Державної митної служби, статус АЕО – це найвищий ступінь довіри митних органів до підприємства. Отримання цієї авторизації є результатом ретельної оцінки фінансової стабільності компанії, безпеки її логістичних процесів та прозорості ведення обліку.

"Таким чином, українська митниця продовжує впроваджувати європейську модель управління, де сумлінний бізнес отримує максимальну підтримку та спрощення процедур", – повідомляє відомство.

Своєю чергою гендиректор компанії "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш зауважив, що отримання статусу АЕО дозволить підвищити ефективність логістичних процесів та інтеграції у європейський економічний простір.

"Отримання статусу авторизованого економічного оператора ПрАТ "Філіп Морріс Україна" – це визнання системної роботи компанії з впровадження та дотримання високих стандартів у внутрішніх процесах, дотримання митного законодавства та статус, який засвідчує високий ступінь довіри митниці до нас, а також черговий крок до підвищення ефективності логістичних процесів та інтеграції у європейський економічний простір. Ми вдячні заступнику голови Державної митної служби Владиславу Суворову за сприяння розвитку сумлінного бізнесу в Україні. Як один з найбільших платників податків та інвесторів України продовжуємо робити внесок у зміцнення економіки України та забезпечувати стабільність для наших партнерів і споживачів", – зазначив Максим Барабаш.

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Як повідомлялося, "Філіп Морріс" залишається одним з найбільших платників податків та інвесторів в Україні.

У 2025 році компанія "Філіп Морріс Україна" сплатила 58,5 мільярда гривень податків, що на 6,3 мільярда гривень (або 12%) більше порівняно з 2024 роком.