Наслідки атаки на Іран: Катар зупинив виробництво LNG, Саудівська Аравія та Ізраїль закривають нафтогазові об’єкти (оновлено)

Найбільший у світі виробник та експортер скрапленого природного газу (СПГ, LNG) – катарська компанія QatarEnergy – оголосила про зупинку виробництва.

Йдеться у повідомленні компанії у мережі Х (колишній Twitter).

"Через військові напади на промислові об'єкти QatarEnergy у містах Рас-Лаффан та Месаїд у Державі Катар, QatarEnergy припинила виробництво скрапленого природного газу (СПГ) та супутніх продуктів", – повідомили в компанії.

QatarEnergy to stop production of LNG



Due to military attacks on QatarEnergy’s operating facilities in Ras Laffan Industrial City and Mesaieed Industrial City in the State of Qatar, QatarEnergy has ceased production of liquefied natural gas (LNG) and associated products.… — QatarEnergy (@qatarenergy) March 2, 2026

Раніше QatarEnergy повідомила про атаку безпілотника на електростанцію та ще один енергетичний об'єкт у Рас-Лаффані, передає Bloomberg.

Виробництво СПГ у Катарі забезпечує приблизно 20% світового ринку скрапленого природного газу і відіграє важливу роль у балансуванні попиту на цей вид палива як на азійському, так і на європейському ринках, зазначає Reuters.

Крім цього, хвиля атак на Близькому Сході спричинила призупинку роботи цілої низки важливих нафтогазових об'єктів у різних країнах регіону.

Зокрема, зупинено найбільший нафтопереробний заводу Ras Tanura нафтового гіганта Saudi Aramco у Саудівській Аравії, який переробляв близько 550 тис. барелів нафти на добу.

Ціла низка компаній з міркувань безпеки призупинили видобуток нафти на своїх об’єктах в Іракському Курдистані, який у лютому експортував 200 тисяч барелів нафти на добу трубопроводом до турецького порту Джейхан.

Уряд Ізраїлю доручив компанії Chevron тимчасово закрити гігантське офшорне газове родовище Левіафан, де компанія розширює потужності приблизно до 21 мільярда кубічних метрів на рік у рамках експортної угоди з Єгиптом. Компанія Energean, що розробляє менші ізраїльські газові родовища, вже зупинила видобуток.

Водночас в Ірані фіксували вибухи на острові Харг, через який проходить 90% іранського експорту нафти, однак про їх наслідки наразі невідомо. Іран, третій за величиною виробник в ОПЕК, забезпечує близько 4,5% світового постачання нафти. Країна видобуває близько 3,3 мільйона барелів нафти на добу та 1,3 мільйона барелів конденсату.

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Як повідомлялося, у відповідь на удари США та Ізраїлю збройні сили Ірану атакували низку об’єктів у Бахрейні, Катарі, ОАЕ та Кувейті.

Через воєнні дії у регіоні різко зросли світові ціни на нафту, а ф'ючерси на газ у Європі підскочили на 28%, продемонструвавши найбільше зростання з серпня 2023 року.