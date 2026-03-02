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Новини газ
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Наслідки атаки на Іран: Катар зупинив виробництво LNG, Саудівська Аравія та Ізраїль закривають нафтогазові об’єкти (оновлено)

qatarenergy

Найбільший у світі виробник та експортер скрапленого природного газу (СПГ, LNG) – катарська компанія QatarEnergy – оголосила про зупинку виробництва.

Йдеться у повідомленні компанії у мережі Х (колишній Twitter).

"Через військові напади на промислові об'єкти QatarEnergy у містах Рас-Лаффан та Месаїд у Державі Катар, QatarEnergy припинила виробництво скрапленого природного газу (СПГ) та супутніх продуктів", – повідомили в компанії.

QatarEnergy to stop production of LNG

Due to military attacks on QatarEnergy’s operating facilities in Ras Laffan Industrial City and Mesaieed Industrial City in the State of Qatar, QatarEnergy has ceased production of liquefied natural gas (LNG) and associated products.…

— QatarEnergy (@qatarenergy) March 2, 2026

Раніше QatarEnergy повідомила про атаку безпілотника на електростанцію та ще один енергетичний об'єкт у Рас-Лаффані, передає Bloomberg.

Виробництво СПГ у Катарі забезпечує приблизно 20% світового ринку скрапленого природного газу і відіграє важливу роль у балансуванні попиту на цей вид палива як на азійському, так і на європейському ринках, зазначає Reuters.

Крім цього, хвиля атак на Близькому Сході спричинила призупинку роботи цілої низки важливих нафтогазових об'єктів у різних країнах регіону.

Зокрема, зупинено найбільший нафтопереробний заводу Ras Tanura нафтового гіганта Saudi Aramco у Саудівській Аравії, який переробляв близько 550 тис. барелів нафти на добу.

Ціла низка компаній з міркувань безпеки призупинили видобуток нафти на своїх об’єктах в Іракському Курдистані, який у лютому експортував 200 тисяч барелів нафти на добу трубопроводом до турецького порту Джейхан.

Уряд Ізраїлю доручив компанії Chevron тимчасово закрити гігантське офшорне газове родовище Левіафан, де компанія розширює потужності приблизно до 21 мільярда кубічних метрів на рік у рамках експортної угоди з Єгиптом. Компанія Energean, що розробляє менші ізраїльські газові родовища, вже зупинила видобуток.

Водночас в Ірані фіксували вибухи на острові Харг, через який проходить 90% іранського експорту нафти, однак про їх наслідки наразі невідомо. Іран, третій за величиною виробник в ОПЕК, забезпечує близько 4,5% світового постачання нафти. Країна видобуває близько 3,3 мільйона барелів нафти на добу та 1,3 мільйона барелів конденсату.

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Як повідомлялося, у відповідь на удари США та Ізраїлю збройні сили Ірану атакували низку об’єктів у Бахрейні, Катарі, ОАЕ та Кувейті.

Через воєнні дії у регіоні різко зросли світові ціни на нафту, а ф'ючерси на газ у Європі підскочили на 28%, продемонструвавши найбільше зростання з серпня 2023 року.

Автор: 

газ (8130) Іран (717) Катар (150) скраплений газ (1184)
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Топ коментарі
+8
виграють кацапи та США
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02.03.2026 17:41 Відповісти
+4
Отчет.

Товарищ х-ло поставленные вами задачи выполняются по плану -
ражая псина /подпись/
би-ба /подпись/
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02.03.2026 17:57 Відповісти
+3
EIA
Сьогодні Сполучені Штати є найбільшим експортером СПГ у світі, випереджаючи як Австралію, так і Катар.
Експорт СПГ зріс з 0,5 мільярда кубічних футів на день (Bcf/d) у 2016 році до 15,0 Bcf/d у 2025 році, і у короткостроковому енергетичному прогнозі на лютий прогнозуємо, що експорт СПГ зі США перевищить 18,1 Bcf/d у 2027 році.
Експорт СПГ зі Сполучених Штатів зріс з кількох причин, включаючи наявність великих запасів і постачання природного газу, гнучкі контракти на експорт СПГ та відносно низькі витрати на газ як сировину.
Крім того, зростаючий міжнародний попит та сприятливий інвестиційний клімат підтримали розширення інфраструктури СПГ у Сполучених Штатах.
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02.03.2026 15:25 Відповісти
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EIA
Сьогодні Сполучені Штати є найбільшим експортером СПГ у світі, випереджаючи як Австралію, так і Катар.
Експорт СПГ зріс з 0,5 мільярда кубічних футів на день (Bcf/d) у 2016 році до 15,0 Bcf/d у 2025 році, і у короткостроковому енергетичному прогнозі на лютий прогнозуємо, що експорт СПГ зі США перевищить 18,1 Bcf/d у 2027 році.
Експорт СПГ зі Сполучених Штатів зріс з кількох причин, включаючи наявність великих запасів і постачання природного газу, гнучкі контракти на експорт СПГ та відносно низькі витрати на газ як сировину.
Крім того, зростаючий міжнародний попит та сприятливий інвестиційний клімат підтримали розширення інфраструктури СПГ у Сполучених Штатах.
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02.03.2026 15:25 Відповісти
Сполучені Штати мають вісім діючих експортних терміналів СПГ, і до 2031 року очікуємо, що експортні потужності майже подвояться порівняно з груднем 2025 року.
Нещодавно розширення СПГ-заводу Corpus Christi відправило свій перший вантаж у березні 2025 року, після запуску заводу Plaquemines LNG наприкінці грудня 2024 року, а від Golden Pass LNG очікується відправка першого вантажу на початку 2026 року.
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02.03.2026 15:27 Відповісти
До початку війни в Україні у 2022 році Азія отримувала найбільші обсяги експортованого СПГ зі США, у середньому 46% у період з 2017 по 2021 рік. Після вторгнення Росії в Україну експорт до Європи збільшився, і у 2022 році Європа отримала 69% всього СПГ-експорту зі Сполучених Штатів, зростши з 34% у 2021 році.
З січня по листопад 2025 року Європа отримала 68% обсягів походженням зі США.
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02.03.2026 15:28 Відповісти
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02.03.2026 15:29 Відповісти
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02.03.2026 15:30 Відповісти
Трамп таки зробить Америку знову великою
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02.03.2026 17:39 Відповісти
виграють кацапи та США
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02.03.2026 17:41 Відповісти
Україна виграє
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02.03.2026 17:50 Відповісти
поки що від френдлі фаера в Кувейті збито 2 ф 15 ну мля нічому не вчатся
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02.03.2026 17:43 Відповісти
з переляку
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02.03.2026 17:45 Відповісти
це війна- вон вмс США втопили шахедоносну баржу аятолам
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02.03.2026 17:56 Відповісти
щось якійсь ******* у них Link16.
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02.03.2026 17:54 Відповісти
то кувейтці вони там так лупили з усього що було в них
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02.03.2026 17:59 Відповісти
а кувейтський фаєр рахується як френдли?
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02.03.2026 18:07 Відповісти
Так бо полотенца доіпались до усіх арабів сунітів так що що буде ой що буде
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02.03.2026 18:09 Відповісти
у найближчий тиждень американці продовжуть топити іранський флот. А от чи буде Ізраїль завдавати авіаудари по базуванню іранської балістики - я не знаю, бо уже далеко літати. Хоча може Ірак надає свій повітряний простір для дозаправників.
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02.03.2026 18:18 Відповісти
Іран ще трохи подойобується до сусідів, то всі навколишні араби керосин каністрами до ізраїльськіх літаків носитимуть, шоб тільки ті нарешті попустили аятол.
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02.03.2026 18:29 Відповісти
Натворив ділов рудий довбойоб.
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02.03.2026 17:56 Відповісти
Отчет.

Товарищ х-ло поставленные вами задачи выполняются по плану -
ражая псина /подпись/
би-ба /подпись/
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02.03.2026 17:57 Відповісти
А, думали будет по другому? Трамп подставил всех союзников.
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02.03.2026 18:31 Відповісти
Два іранські дрони зупинили 20% світового видобутку скрапленого газу.

От така уйня, малятко.
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02.03.2026 19:08 Відповісти

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