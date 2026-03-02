Суд відкрив справу про банкрутство одного з найбільших хімічних підприємств України

Суд відкрив справу про банкрутство ТОВ "Карпатнафтохім" – одного з найбільших нафтохімічних підприємств України.

Таке рішення Господарський суд Івано-Франківської області ухвалив 27 лютого, повідомляє портал InVenture.

Ініціатором банкрутства підприємства став державний "Укрексімбанк", який заявив про борг на загальну суму понад 1,29 млрд грн за кредитними договорами, укладеними з "Карпатнафтохімом" у лютому 2021 року.

Крім державного банку, із заявою про відкриття провадження хімзаводу звернулося також ТОВ "Костанза", яке повідомило про борг у розмірі понад 322,7 млн грн за постачання енергоресурсів. "Костанзі" належить Калуська теплоелектроцентраль (ТЕЦ), з серпня 2024 року ця компанія сама перебуває у процесі банкрутства.

Відтак, сукупний обсяг заявлених претензій кредиторів "Карпатнафтохіму" перевищує 1,6 млрд грн.

Суд відкрив провадження та призначив розпорядника майна – арбітражного керуючого, кандидатуру якого запропонував "Укрексімбанк".

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Кому належить "Карпатнафтохім"

Як повідомлялося, "Карпатнафтохім" створено у 2004 році на базі потужностей калуського підприємства "Оріана". Завод спеціалізується на виробництві хлору та каустичної соди, етилену та пропилену; вінілхлориду; поліетилену тощо.

До повномасштабного вторгнення РФ підприємство залишалося найбільшим виробником ПВХ та поліетилену в Україні.

До 2017 року завод контролювала російська група "Лукойл". Після запровадження українських санкцій щодо неї "Карпатнафтохім" був проданий нідерландській компанії Karpaty Chemical B.V., бенефіціарами якої стали Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький.

У 2022 році БЕБ та Офіс генпрокурора відкрили кримінальне провадження щодо "Карпатнафтохіму", звинувативши керівництво компанії в ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів, які згодом могли опинятися у Росії.

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За даними слідства, упродовж 2017-2022 років службові особи підприємства ухилилися від сплати понад 3 млрд грн податків і незаконно перерахували на користь підконтрольної російській нафтовій компанії фірми понад 5 млрд грн для подальшої їхньої легалізації.

У липні того ж року Шевченківський суд Києва арештував 100% корпоративних прав підприємства вартістю 2,3 млрд грн і 35 об'єктів нерухомості підприємства, але вже у серпні ці арешти скасували. Згодом справу передали Нацполіції, а у жовтні 2022 року Братський райсуд Миколаївської області повторно арештував активи і доручив передати їх в управління АРМА.

Але співробітників АРМА тричі не пускала на об'єкт охорона, у Нацагентстві також вказували на неможливість прийняти об'єкт в управління через відсутність документів від прокуратури.

Згодом з'ясувалося, що досудове розслідування у справі було зупинене ще наприкінці 2022 року. Зрештою, у грудні 2023 року арешт з майна "Карпатнафтохіму" зняли, а вже через пів року змінився склад його власників.

Зокрема, інвестиційний фонд "Геріон Ворлд", який належить Андрію Веселому, став власником 33% частки у заводі "Карпатнафтохім" всього за 35 млн грн, свідчить звітність фонду, яку отримали журналісти.

Проте і цих коштів у фонду не було. Фінансова звітність фонду Веселого свідчить, що ці кошти "Геріон Ворлд" у когось позичив у червні 2023 року, саме перед придбанням акцій "Карпатнафтохіму".

Крім того, брата Андрія Веселого – Василя Веселого – призначили радником керівника націоналізованого через зв'язки з росіянами "Сенс банку", хоча він ніколи не мав жодного стосунку до банківської сфери. Розслідування УП пов'язувало братів Веселих із ексголовою Офісу президента Андрієм Єрмаком, хоча підприємці такий зв'язок заперечували.