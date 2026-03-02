У США скасували екологічний закон, який обходився американцям у $1,3 трильйона на рік

Дерегуляція

Президент США Дональд Трамп оголосив недійсним документ від 2009 року, який визнає парникові гази шкідливими для здоровʼя. Рішення зокрема дозволить зняти обмеження для автомобільної промисловості. За словами Трампа, це "найбільша в історії США дерегуляторна дія".

Як зазначається у пресрелізі Агентства з охорони довкілля США (EPA) від 12 лютого, такий крок дозволить скоротити регуляторні витрати на понад $1,3 трлн, а також сприятиме різкому зниженню цін на автомобілі.

"Висновок про загрозу" став джерелом 16 років обмежень вибору споживачів і трильйонів доларів прихованих витрат для американців. Дехто називає його Святим Граалем "релігії зміни клімату". Тепер цей висновок скасований. EPA за часів Трампа суворо дотримується букви закону, повертає здоровий глузд у політику, повертає вибір споживачам і просуває Американську мрію", – зазначив адміністратор агентства Лі Зельдін.

В EPA зазначають, що "Висновок про загрозу" 2009 року використовувався для виправдання трильйонів доларів регуляцій, зокрема незаконного просування мандатів на електромобілі адміністраціями експрезидентів Барака Обами та Джо Байдена. Це призвело до зростання вартості автомобілів для американських сімей і малого бізнесу, обмежило економічну мобільність та Американську мрію.

За даними агентства, новий порядок заощадить американцям понад $1,3 трлн, скасувавши вимоги щодо вимірювання, звітності, сертифікації та дотримання федеральних стандартів викидів парникових газів для автотранспорту. Також скасовуються пов’язані програми дотримання, положення про кредити та зобов’язання щодо звітності, які існували виключно для підтримки режиму регулювання викидів парникових газів від транспортних засобів. Американці отримають певність, гнучкість і регуляторне полегшення, що дозволить компаніям планувати свою діяльність, а американським сім’ям – жити краще.

Повернення до верховенства права

EPA ретельно переглянуло правову основу "Висновку про загрозу" 2009 року та текст Закону про чисте повітря (CAA) з урахуванням подальших судових рішень.

Агентство дійшло висновку, що розділ 202(a) CAA не надає EPA статутних повноважень встановлювати стандарти викидів для моторних транспортних засобів і двигунів, зокрема з метою боротьби зі зміною клімату. Отже, "Висновок про загрозу" та всі похідні регуляції не мають правової основи.

EPA твердо переконане, що "Висновок про загрозу" 2009 року, ухвалений адміністрацією Обами, вийшов за межі повноважень агентства щодо "забруднення повітря", яке шкодить здоров’ю та добробуту населення. Рішення такого масштабу, що має широкі економічні та політичні наслідки, може ухвалювати лише Конгрес.

"На відміну від попередників, EPA за часів Трампа дотримується закону саме так, як він написаний і як його мав на увазі Конгрес, а не так, як хтось хотів би його бачити", – наголосили в агентстві.

Політика, що заснована на реальності

В Агентстві з охорони довкілля США стверджують, що "Висновок про загрозу" був юридичною передумовою, яку адміністрації Обами та Байдена використовували для регулювання викидів парникових газів. За 16 років, що минули, багато прогнозів і припущень, використаних для виправдання дії документу, не справдилися.

"Використовуючи ті самі моделі, що й попередні адміністрації та кліматичні фанатики, EPA тепер встановило: навіть якщо США повністю припинять усі викиди парникових газів від транспортних засобів, це не матиме матеріального впливу на глобальні кліматичні показники до 2100 року. Тому підтримання стандартів викидів GHG не потрібне EPA для виконання його основної місії – захисту здоров’я людини та довкілля", – зврнули увагу в агентстві.

Важливо, що рішення стосується виключно викидів парникових газів і не зачіпає регуляцій щодо забруднювачів і токсичних речовин у повітрі.

Відновлення Американської мрії

Доступне володіння автомобілем є ключовим елементом Американської мрії та головним чинником економічної мобільності для виходу з бідності.

"Висновок про загрозу" призвів до регуляцій транспортних засобів і двигунів сукупною вартістю понад $1 трлн і став обґрунтуванням регуляцій інших джерел, окрім легкових і вантажних автомобілів, що додатково обтяжило американські сім’ї та бізнес.

"Американці покладаються на автомобілі, щоб дістатися до роботи, навчання, медичних й інших необхідних послуг – особливо в сільській місцевості та регіонах без розвиненого громадського транспорту. Витрати, накладені цими кліматичними політиками, зробили нові автомобілі недосяжними для багатьох сімей і завадили американцям вибиратися з бідності чи отримувати необхідні послуги", – пояснили в агентстві.

EPA за часів Трампа очікує надати американцям заощадження понад $1,3 трлн, включно зі зниженням вартості нових автомобілів і уникненням витрат на обладнання для електромобілів. Новий порядок забезпечить середню економію понад $2400 на один автомобіль.

"Знижуючи вартість транспортних засобів і витрати на дотримання регуляцій, EPA підвищує доступність, розширює вибір споживачів і просуває Американську мрію, роблячи простішим шлях до роботи, розвиток малого бізнесу та повноцінну участь у транспортній і логістичній системах, які рухають економіку США", – звертають увагу в агентстві.

Пріоритет – вибір споживача

"Висновок про загрозу" дав змогу адміністраціям Обами та Байдена незаконно просувати мандати на електромобілі. Ці мандати тиснуть на автовиробників, щоб вони скорочували виробництво традиційних бензинових і дизельних автомобілів і переорієнтовувались на економічно недоцільні та технічно нереалістичні електротехнології.

Адміністрації Обами та Байдена також використовували "Висновок про загрозу" для підтримки позациклових кредитів, щоб примусово заохочувати автовиробників впроваджувати непопулярні системи, підриваючи вибір споживачів.