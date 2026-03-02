Стартував прийом заявок на гранти для розвитку та відновлення виробництва, – Свириденко

У "Дії" стартував новий етап прийому заявок на гранти для переробної промисловості та гранти на відновлення у 2026 році в рамках політики "Зроблено в Україні".

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"Бізнес може отримати фінансування як на розвиток і масштабування виробництва, так і на відновлення обладнання після російських обстрілів. Крім того, ми відкрили можливість повторного фінансування для тих, хто успішно реалізував проєкти і виконав всі зобов’язання по попередньому гранту", – зазначила Свириденко.

Вона нагадала, що максимальна сума гранту становить:

8 млн грн – на розвиток виробництва;

16 млн грн – на відновлення (але не більше суми підтверджених збитків)

Використати кошти можна на виробниче обладнання.

Очільниця уряду додала, що умова отримання гранту – створення від 5 робочих місць і сплата податків в обсязі отриманого гранту впродовж 3 років.

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Як повідомлялося, у січні гранти на відновлення виробництва отримали підприємства переробної промисловості, які зазнали руйнувань унаслідок російських обстрілів торік.

Нагадаємо, на початку липня 2025 року Кабінет Міністрів затвердив нову редакцію Порядку реалізації програми "Гранти для переробних підприємств". Зокрема, у межах програми запроваджено новий напрям – гранти на відновлення виробничих потужностей для переробних підприємств, які постраждали від збройної агресії Росії.