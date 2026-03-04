Програма "єЯсла": в Україні почали виплачувати "дитячу допомогу"

В Україні розпочалися виплати "дитячої допомоги". Спеціальні рахунки для отримання цих коштів уже можна відкрити в "Ощадбанку".

Кошти за програмою "єЯсла" починають надходити для 1370 людей, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Виплата становить 8000 грн щомісяця за умови виходу на роботу матері, батька чи опікуна після того, як дитині виповнився 1 рік. Гроші можна витрачати на оплату послуг няні, асистента чи дитячого садочка.

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Виплати до 1 року перераховано понад 46 тисячам родин. З початку 2026 року щомісячна допомога по догляду за дитиною до 1 року становить 7000 грн.

"Уряд працює над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через "Дію". Отримання допомоги по догляду за дітьми має бути максимально простим, зрозумілим та зручним для родин", - зазначила Свириденко.

Також продовжують діяти інші виплати: допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, а також 50 тисяч грн при народженні дитини.

Як повідомлялося, новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини, який запроваджується в Україні з 1 січня 2026 року, поширюватиметься лише на тих матерів, які народили після цієї дати. Виплата в сумі 50 тис. грн буде одноразовою.

Батьки дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнився один рік, матимуть право отримувати щомісячну допомогу в розмірі 7000 грн до досягнення дитиною однорічного віку. Крім того, після того, як дитині виповниться один рік, сім’я зможе отримати виплати за програмою "єЯсла".