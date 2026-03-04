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Новини Державні програми
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Програма "єЯсла": в Україні почали виплачувати "дитячу допомогу"

дитячі/виплати

В Україні розпочалися виплати "дитячої допомоги". Спеціальні рахунки для отримання цих коштів уже можна відкрити в "Ощадбанку".

Кошти за програмою "єЯсла" починають надходити для 1370 людей, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Виплата становить 8000 грн щомісяця за умови виходу на роботу матері, батька чи опікуна після того, як дитині виповнився 1 рік. Гроші можна витрачати на оплату послуг няні, асистента чи дитячого садочка.

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Виплати до 1 року перераховано понад 46 тисячам родин. З початку 2026 року щомісячна допомога по догляду за дитиною до 1 року становить 7000 грн.

"Уряд працює над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через "Дію". Отримання допомоги по догляду за дітьми має бути максимально простим, зрозумілим та зручним для родин", - зазначила Свириденко.

Також продовжують діяти інші виплати: допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, а також 50 тисяч грн при народженні дитини.

Як повідомлялося, новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини, який запроваджується в Україні з 1 січня 2026 року, поширюватиметься лише на тих матерів, які народили після цієї дати. Виплата в сумі 50 тис. грн буде одноразовою.

Батьки дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнився один рік, матимуть право отримувати щомісячну допомогу в розмірі 7000 грн до досягнення дитиною однорічного віку. Крім того, після того, як дитині виповниться один рік, сім’я зможе отримати виплати за програмою "єЯсла".

Автор: 

виплати (618) діти (184) оплата (92) програма (191) Україна (855) Свириденко Юлія (423)
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Поцікавились би досвідом Словаччині. Вони платять кожен місяць усім дітям ( і навіть іноземцям) десь по 50 евро вплоть до 22 років
не хочу зараз поглиблювати цю тему у ньюансах, але українська влада має поцікавитись досвідом
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04.03.2026 11:20 Відповісти
Нащо достойно заробляти і бути самодостатніми?
Живіть подачками від злодіїв.
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04.03.2026 11:42 Відповісти
За потужними програмами, що починаються на літеру "Є" в нас тепер є "Єнарод"-він є, але в еміграції. Тепер у нас є і будуть "Єдіти", вони нібито і є, але поки в гандонах в мусорці, бо нехочеться їх випускати у "Єкраїну" нелоха
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04.03.2026 13:04 Відповісти

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