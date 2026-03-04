Пільгове кредитування бізнесу: держава заборгувала банкам 8 мільярдів за програмою "5-7-9"

Держава заборгувала банкам близько 8 млрд грн за програмою пільгового кредитування бізнесу "5-7-9%".

Про це заявив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук в інтерв’ю ЕП.

За його словами, на сьогодні лише приблизно третина кредитів у портфелі бізнесу підтримується державними програмами ‒ "5-7-9%" та портфельними гарантіями.

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Ніколайчук навів оцінку, згідно з якою у 2025 році портфель чистих гривневих кредитів бізнесу за програмою "5-7-9%" зріс на 12%, тоді як кредитування поза програмою ‒ майже на 50%.

Водночас він визнав існування ризику нестачі бюджетних коштів для своєчасної компенсації відсотків. За словами Ніколайчука, банки періодично стикаються з відтермінуванням виплат з боку Фонду розвитку підприємництва.

Як повідомлялося, за минулий тиждень підприємці оформили 678 нових кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 3,4 млрд грн. Від початку 2026 року в межах програми бізнес залучив 4,3 тисячі кредитів на загальну суму 20,1 млрд грн.

Загалом з початку року найбільше кредитних коштів отримано за напрямами кредитування у зоні високого воєнного ризику ‒ 7,4 млрд грн, розвитку переробної промисловості ‒ 6,3 млрд грн та інвестиційних проєктів ‒ 2,9 млрд грн.