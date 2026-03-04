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Новини Українське виробництво
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Перехід на європейські норми може призвести до падіння агровиробництва в Україні на 11-23%, ‒ аналітики

аграрії,росія

Гармонізація української системи захисту рослин з нормами Європейський Союз стає однією з наймасштабніших структурних трансформацій для аграрної галузі в найближчі роки. Нова регуляторна база, ухвалена у січні 2026 року, почне поступово змінювати ринок ще до повного вступу в дію у 2028 році.

Ці трансформації матимуть як регуляторний, так і технологічний вплив та потребуватимуть оновлення систем захисту культур, зазначають в "УкрАгроКонсалт".

Одним з визначальних аспектів стане ймовірне обмеження понад 100 діючих речовин, що може скласти майже половину наявного ринку засобів захисту рослин в Україні. Це змусить виробників коригувати агротехнології, збільшувати кількість обробок і переглядати структуру сівозмін.

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У перехідний період виробничі ризики можуть зрости. Аналітичні прогнози свідчать, що можливі втрати врожайності можуть досягати 19-23% для пшениці та 11-15% для кукурудзи за несприятливих умов. Такі зміни впливатимуть не лише на обсяги виробництва, а й на якість продукції та рівень рентабельності.

Як повідомлялося, Україна зобов’язалася до кінця 2028 року повністю узгодити аграрне виробництво з нормами Європейський Союз. Це рішення розширить можливості доступу вітчизняних агровиробників на ринок ЄС і посилить контроль за використанням пестицидів та умовами утримання тварин.

У 2026 році основна увага буде зосереджена на практичному впровадженні законодавства у сфері добробуту тварин.

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аграрії (1520) захист (96) виробництво (1540) система (55) Україна (855) рослини (18)
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А чьому???Фермери з Польщі працюють і нечьго!!!
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04.03.2026 13:49 Відповісти
А українськи аналітики вважають по іншому - наїб....и ближнього - це все наше, корінне. Починаючи з лабораторій і закінчуючи вагами на елеваторі. Тому і такі цифри.
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04.03.2026 14:11 Відповісти
У нас для внутрішнього ринку використовують пестициди які можуть завдати серйозну шкоду людям, але це нікого не хвилює головне доходи.

Тому тепер і ниють перехід на їх норми це використання дорожчих речових.
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04.03.2026 15:44 Відповісти
Задовбали ті фермери, розпахпли все підряд, навіть там де не можна.
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04.03.2026 15:00 Відповісти

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