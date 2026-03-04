Заборгованість українців за комунальні послуги зросла на 12,5%. За що борги найбільші?. ПЕРЕЛІК

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у четвертому кварталі 2025 року збільшилася на 12,5% порівняно з попереднім кварталом – до 113,4 млрд грн.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, загалом у жовтні-грудні 2025 року українці сплатили за комуналку 64,1 млрд грн, що становить 83,1% нарахованої суми – 77,1 млрд грн.

Найбільше оплачувалися централізоване водопостачання і водовідведення (105,1% від нарахованих сум), а найменше – постачання тепла й гарячої води (59,3%).

За що заборгували найбільше

Зокрема, розподіл заборгованості виглядає так:

за постачання теплової енергії та гарячої води становила 38 млрд грн, що на 14,7% більше, ніж за попередній квартал,

за постачання та розподіл природного газу – 35,4 млрд грн (+26,8%),

електроенергію – 17 млрд грн (+2,7%),

централізоване водопостачання та водовідведення – 10,1 млрд грн (-2,8%),

управління багатоквартирним будинком – 9,5 млрд грн (+0,7%),

управління побутовими відходами – 3,2 млрд грн (+0,2%).

Розподіл за областями

Найвищий рівень заборгованості за житлокомпослуги було зафіксовано в таких регіонах:

у Дніпропетровській області (18,3 млрд грн),

Донецькій (4,1 млрд грн),

Полтавській (3,4 млрд грн),

Харківській (1,6 млрд грн),

Київській (2,1 млрд грн),

Одеській (1,1 млрд грн),

Львівській (1,3 млрд грн) областях,

у місті Київ (2,9 млрд грн).

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Тарифи на комунальні послуги в Україні

Як повідомлялося, в лютому Верховна Рада передала органам місцевого самоврядування повноваження зі встановлення тарифів на воду та водовідведення. Ця норма діятиме до кінця воєнного стану плюс один рік.

Наприкінці грудня минулого року повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ініціюватиме міжвідомчу нараду для пошуку джерел компенсації водоканалам різниці між встановленими тарифами для населення та їх собівартістю.

Раніше Кабінет Міністрів звернувся до НКРЕКП із закликом не ухвалювати рішення про підвищення тарифів водоканалів для населення. Натомість прем'єр-міністерка Юлія Свириденко запропонувала "знайти спільне рішення", яке збалансує інтереси споживачів і потреби водоканалів, як не мають заходити в борги.

Нагадаємо, тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення залишаються на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року.

Також повідомлялося, що в 2025 році внаслідок державного контролю за цінами на ринку житлово-комунальних послуг споживачам було повернено 53,5 млн грн.

До того стало відомо, що заборгованість населення України за житлово-комунальні послуги в третьому кварталі 2025 року скоротилася на 5,4% порівняно з попереднім кварталом і становила 100,8 млрд грн. За даними Державної служби статистики, у липні-вересні 2025 року українці сплатили за житлово-комунальні послуги 48,5 млрд грн, що на 6,4% перевищує нараховану суму в 45,6 млрд грн.