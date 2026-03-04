Наслідки атаки на Іран: Катар повністю зупинить експорт скрапленого газу, для відновлення знадобиться місяць (оновлено)

Найбільший у світі виробник та експортер скрапленого природного газу (СПГ, LNG) – катарська компанія QatarEnergy – оголосила про форс-мажор за чинними угодами з покупцями.

"Після оголошення про припинення виробництва скрапленого природного газу (СПГ) та супутніх продуктів, QatarEnergy оголосила про форс-мажор своїм постраждалим покупцям", – йдеться у повідомленні.

В компанії пообіцяли інформувати про подальший розвиток ситуації.

QatarEnergy declares Force Majeure



Further to the announcement by QatarEnergy to stop production of liquefied natural gas (LNG) and associated products, QatarEnergy has declared Force Majeure to its affected buyers.



QatarEnergy values its relationships with all of its… — QatarEnergy (@qatarenergy) March 4, 2026

За даними джерел Reuters, Катар повністю припинить виробництво скрапленого газу вже у середу, а для його відновлення у звичному режимі знадобиться щонайменше місяць.

Співрозмовники агентства уточнили, що після зупинки головного катарського LNG-заводу в Рас-Лаффані він не зможе відновити виробництво скрапленого газу протягом щонайменше двох тижнів. Після перезапуску знадобиться щонайменше ще два тижні, щоб вийти на повну потужність, додали джерела.

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Як повідомлялося, 2 березня катарська компанія QatarEnergy оголосила про зупинку виробництва скрапленого природного газу та супутніх продуктів після атак безпілотників на свої об'єкти.

Виробництво СПГ у Катарі забезпечує приблизно 20% світового ринку скрапленого природного газу і відіграє важливу роль у балансуванні попиту на цей вид палива як на азійському, так і на європейському ринках.

Нагадаємо, у відповідь на удари США та Ізраїлю, що розпочалися 28 лютого, збройні сили Ірану атакували низку об’єктів у Бахрейні, Катарі, ОАЕ та Кувейті.

Через воєнні дії у регіоні різко зросли світові ціни на нафту, а ф'ючерси на газ у Європі зросли найшвидшими темпами із серпня 2023 року.