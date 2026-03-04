На АЗС у Європі ажіотаж і черги: У Німеччині ціни зросли на 20%, у Франції водіїв закликають не панікувати

Ціни на бензин та дизельне паливо на АЗС у Німеччині зросли приблизно на 20% за лічені дні на тлі занепокоєння щодо постачання нафти через війну на Близькому Сході.

У деяких частинах країни, включаючи Берлін, темпи зростання цін на пальне були ще вищими, повідомляє Deutsche Welle.

У підсумку, середні ціни на дизельне пальне у Німеччині станом на ранок середи перевищили 2 євро ($2,33 або понад 100 гривень) за літр, свідчать дані найбільшої у Європі спілки автовласників ADAC. Середня ціна на найдешевший сорт бензину залишалася лише на пів цента нижче позначки 2 євро.

Близько місяця тому ціни на дизельне пальне за літр були майже на 20% нижчими, ніж у середу, а ціни на бензин – більше ніж на 15% нижчими, зазначає видання.

За останні роки вищі ціни на німецький АЗС фіксували лише у березні 2022 року, коли через паніку одразу після вторгнення Росії в Україну вони підіймалися до 2,15 євро за літр.

В ADAC також попередили про черги на АЗС через ажіотажний попит, оскільки водії поспішають заправитися, очікуючи подальшого зростання цін. У Федерації автозаправних станцій Німеччини також повідомили про великий ажіотаж на автозаправних станціях з неділі.

Уряд Франції у середу оголосив, що за потреби запровадить контроль над цінами на автозаправних станціях.

Міністр економіки країни Ролан Лескюр заявив, що уряд фіксує збільшення цін на пальне, але поки що він вважає його "нормальним" з огляду на зростання цін на базову нафту. Водночас він запевнив, що у випадку необхідності уряд готовий запровадити регулювання цін та закликав споживачів "зберігати холоднокровність" і не піддаватися спокусі панічних покупок.

Загалом збільшення попиту на АЗС фіксують у більшості країн Європи, а також у Великій Британії.

Ціни на пальне на АЗС у Європі різко зросли цього тижня на тлі глобальної нестабільності після ударів Ізраїлю та США по Ірану та подальшого розгортання бойових дій на Близькому Сході. Конфлікт вже вплинув на видобуток нафти у кількох країнах та призвів майже до повної зупинки руху танкерів через Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить приблизно 20% світового експорту нафти. Ціни на нафту за цей час зросли з приблизно $70 за барель нафти марки Brent наприкінці минулого тижня до приблизно $80 за барель у середу.

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Як повідомлялося, в Україні бензин та дизельне пальне у найбільших мережах АЗС з минулої суботи подорожчали в середньому на 5 гривень за літр. Водночас через ажіотажний попит низка мереж АЗС призупинила роботу сервісів передплати пального або суттєво обмежила обсяги його купівлі в мобільних застосунках.

Головною причиною стрімкого зростання цін передусім є ажіотажний попит на пальне на тлі новин про війну в Ірані, зазначав директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Він зауважив, що за останні кілька днів реалізація пального через роздрібні мережі збільшилася приблизно на 50%, а на окремих станціях – ще більше. Водночас запаси пального у країні достатні, запевнив експерт.