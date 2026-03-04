Дефіцит бюджету Росії торік виявився на 26% вищим, ніж офіційно заявлений, – німецька розвідка

Дефіцит федерального бюджету Росії за 2025 рік виявився приблизно на 26% вищим, ніж заявляли офіційно, і становив близько 3,6% ВВП, що РФ намагається приховати за допомогою фальсифікованої статистики.

Про це свідчать дані Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), передає Укрінформ.

"Відповідно до розвідувальних даних BND, дефіцит федерального бюджету за 2025 рік виявився приблизно на 26% вищим, ніж офіційно заявлено, і становить близько 3,6% ВВП. Це показує справжні витрати, які Кремль готовий нести за свою війну проти України, і які ще роками матимуть наслідки", – сказано в документі.

За даними BND, майже всі сектори російської економіки демонструють негативну динаміку і "якщо не буде вжито комплексних контрзаходів, структурні проблеми економіки, яка дуже сильно залежить від енергетичного сектору, поглибляться на довгий термін і можуть стати хронічними".

"Російська нафтова економіка страждає не лише від високого податкового навантаження, яким Путін фінансує свою війну. Атаки дронів та санкції призводять до ерозії найважливішого джерела валюти для Росії. Завдяки західним санкціям Росія змушена продавати нафту зі значним дисконтом до світових цін", – також зазначили в розвідці.

Як наголосили в BND, екстериторіальні санкції США призводять до різкого падіння доходів Росії від експорту нафти та скрапленого газу. Так, Індія, яка є разом із Китаєм останнім великим покупцем російської нафти, "під тиском США вже суттєво скоротила імпорт нафти".

Також указується на те, що довіра до офіційної статистики РФ продовжує падати, а "інвестиційна привабливість Росії перетворилася на непередбачуваний ризик".

Подальші санкції

Окрім того, у BND вказали на потенціал майбутніх санкцій.

"Подальші санкції – наприклад, проти країн, які підтримують Росії, чи так званого тіньового флоту – та їх послідовна імплементація мають потенціал ще більше підвищити ціну за розпочату Путіним загарбницьку війну: доходи скорочуються, а витрати на збереження статус-кво зростають. Майбутнє російської економіки продовжує еродувати", – зазначається в документі.

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Що відбувається з економікою РФ

За даними Росстату, минулого року російський ВВП додав лише 1%, що майже в п'ять разів нижче за цифру попереднього року: спочатку вона становила 4,3% зростання, але після перерахунку збільшилася до 4,9%.

Зростання промисловості практично зупинилося – 1,3% за рік, а з 28 галузей, які відстежує Росстат, 21 опинилося в мінусі. Рекордсменом з тем обвалу став автопром, який втратив чверть випуску, металургійні заводи скоротили виробництво на 2,1%, фабрики одягу та взуття – на 3,5%. Також уперше за 15 років упав випуск продуктів харчування – на 0,5%.

Раніше повідомлялося, що російські регіони завершили 2025 рік із сумарним дефіцитом місцевих бюджетом на 1,54 трлн руб. ($20,95 млрд). Порівняно з 2024 роком "дірка" у бюджетах суб'єктів збільшилася в 5 разів, відносно 2023 року – майже у 8 разів, а її підсумковий розмір став безпрецедентним за 20 років доступної статистики.

До того в Російській академії наук заявили, що всі ключові ризики розвитку російської економіки реалізувалися в 2024-2025 роках. Так, через несприятливі тенденції в галузі демографії загострюється дефіцит на ринку праці, наростає технологічне відставання від розвинених країн та Китаю, знижуються доходи від експорту вуглеводнів та сировинна рента, зростає оборонне навантаження та посилюється санкційний тиск.

На початку лютого цього року віцепрем'єр Росії Александр Новак заявив, що інвестиції в економіку РФ перестали зростати, хоча ще у вересні минулого року Мінекономрозвитку Росії прогнозувало за підсумками 2025 року зростання інвестицій на 1,7%.

Проте незабаром Росстат зафіксував перше за п'ять років скорочення інвестицій у річному вираженні – на 3,1% у третьому кварталі. Цього року на спад чекає і Мінекономрозвитку Росії – на 0,5%.