Кабмін схвалив проєкт закону про корпоратизацію "СхідГЗК". Це єдиний виробник урану в Україні

Кабінет Міністрів України підтримав проєкт закону "Про акціонерне товариство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" і спрямував його на розгляд Верховної Ради.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

"Це стратегічне підприємство, функціонування якого потрібне для майбутнього нашої атомної енергетики. Його збереження, залучення інвестицій та модернізація зроблять державу енергетично стійкою та сильною", – прокоментував перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль.

"СхідГЗК" – єдине в Україні підприємство, яке здійснює видобуток та переробку уранових руд. До його складу входять три уранові шахти – Інгульська, Смолінська та Новокостянтинівська, а також три заводи: гідрометалургійний, ремонтно-механічний та Дніпродзержинський хімічний завод.

Що передбачено законопроєктом

Зокрема, законопроєкт визначає процедуру перетворення державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" на акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі, встановлює особливості формування статутного капіталу та функціонування товариства.

Також проєкт передбачає внесення змін до законодавства в частині введення мораторію на банкрутство та примусове виконання рішень щодо майна підприємства.

"Законопроєкт враховує особливості підприємства при переході на сучасну модель корпоративного управління, впровадження якої дозволить товариству стати більш привабливим для інвестування, та як наслідок дозволить збільшити обсяги видобутку уранової руди, виробництва уранового оксидного концентрату та сірчаної кислоти", – зазначили в Міненерго.

Подальші кроки

Окрім того, Шмигаль сказав, що наступним кроком буде приєднання "СхідГЗК", який забезпечує до 40% потреб в урані для українських АЕС, до НАЕК "Енергоатом" як частини вертикально-інтегрованого холдингу, що контролює увесь цикл: від видобутку та виробництва уранового концентрату до генерації електроенергії.

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Нагадаємо, Верховна Рада 10 лютого 2026 року продовжила мораторій на банкрутство для "Чорноморнафтогазу", "Східного гірничо-збагачувального комбінату" та державних шахт.