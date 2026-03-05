Долар продовжує зміцнюватися на тлі нестабільності світових ринків через війну в Ірані

Долар зміцнився в четвер після короткочасного відступу від тримісячних максимумів, оскільки наслідки війни на Близькому Сході сколихнули світові ринки та зберегли нестабільність настроїв, підвищуючи попит на валюту-притулок.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше під час торгів стрімке зростання долара було зупинено: інвестори дотримувалися припущень, що конфлікт може тривати не так довго, як очікувалося спочатку, а поставки нафти через Ормузьку протоку відновляться.

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Це дозволило долару швидко відіграти ранні втрати та закріпитися вище. У результаті євро знизився на 0,2% до $1,1608, а фунт стерлінгів – на 0,27% до $1,3335.

До кошика валют долар зріс на 0,2% до 99,00, відновивши рух до тримісячного максимуму, досягнутого на початку тижня. За тиждень долар додав майже 1,4%, ставши одним із небагатьох переможців у низці нестабільних сесій, які призвели до падіння акцій, облігацій, а подекуди навіть дорогоцінних металів.

Різке зростання цін на енергоносії через війну на Близькому Сході посилило побоювання щодо повернення інфляції, що може зруйнувати перспективи зниження ставок основних центральних банків.

Наразі трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки Федеральною резервною системою в червні лише в 34% (проти майже 46% тиждень тому), хоча частково це пояснюється сильними економічними даними США, опублікованими в середу.

Очікування пом’якшення політики Банку Англії також скоротилися, тоді як грошові ринки підвищили ймовірність зростання ставки Європейським центральним банком уже цього року.

Єна також відіграла початкові здобутки та востаннє майже не змінилася на рівні 157,08 за долар.

Австралійський долар знизився на 0,35% до $0,7050 після зростання на 0,57% у попередню сесію на тлі послаблення долара, тоді як новозеландський долар впав на 0,2% до $0,5930.

Як повідомлялося, 5 березня ціни на нафту піднялися більш ніж на 3%, продовжуючи висхідний рух, оскільки загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном посилило занепокоєння щодо можливих тривалих збоїв у постачанні нафти й газу з регіону Близького Сходу.

Brent додав $2,65, або 3,26%, досягнувши $83,99 за барель станом на 05:20 за Гринвічем – це вже п’яте зростання поспіль. WTI зросла на $2,76, або 3,70%, до $77,42 за барель.