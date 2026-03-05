Більша частина Куби залишилася без електрики через ембарго США

Масштабне відключення електроенергії охопило більшу частину Куби, включно з Гавану, повідомила в середу державна електроенергетична компанія Union Electrica (UNE).

Це сталося на тлі посилення тиску з боку адміністрації Трампа, яка суттєво скоротила постачання нафти на острів, повідомляє Reuters.

За повідомленням UNE, причиною стала несподівана зупинка роботи теплової електростанції імені Антоніо Гітераса, розташованої приблизно за 100 км на схід від Гавани. Через це електропостачання припинилося у секторі від провінції Пінар-дель-Ріо на крайньому заході до центрально-східної провінції Камагуей.

Ремонт на станції Гітераса може тривати від трьох до чотирьох днів.

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Куба вже кілька років поспіль переживає серію масштабних відключень електроенергії – ще до того, як США вжили заходів для припинення постачання нафти. Влада Куби пояснює економічну кризу десятиліттями американських санкцій, які унеможливили інвестиції в енергетичне виробництво та модернізацію електромереж.

Жителі Гавани, які звикли до періодичних планових відключень через державне нормування, сприйняли цю аварію відносно спокійно. Деякі світлофори та підприємства продовжували працювати завдяки сонячним панелям або генераторам.

Через аварію на деякий час перервався телевізійний ефір. Національні новини о 13:00 розпочалися більш ніж на півгодини пізніше звичайного часу, а ведучий пояснив, що затримка спричинена відключенням електроенергії.

Як повідомлялося, Куба вперше приблизно за десять років залишилася без імпортної нафти через припинення постачань із Мексики, що стало серйозним ударом для країни, яка й без того переживає глибоку енергетичну кризу.

Мексика перетворилася на головного постачальника нафти для Гавани після різкого скорочення поставок із Венесуели під тиском США, включно з погрозами введення тарифів для країн, які продовжують постачати нафту кубинському уряду.