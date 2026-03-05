Школи і дитсадки зможуть здавати майно в оренду: Кабмін визначив умови

Кабінет Міністрів затвердив перелік цільових призначень для передачі в оренду об’єктів та майна державних і комунальних закладів освіти.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, таке майно можна буде здавати в оренду для надання послуг, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням його учасників, та які не можуть бути забезпечені самими закладами освіти.

Затверджений перелік визначає напрями діяльності, які:

сприяють організації та проведенню освітнього процесу;

забезпечують потреби або обслуговування учасників освітнього процесу (здобувачів освіти, педагогічних працівників, технічного персоналу);

не можуть бути забезпечені безпосередньо самими закладами освіти через відсутність ресурсів, відповідного персоналу чи технічного оснащення).

"Установлено, що надання в оренду обʼєктів та майна закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти можливе за цільовими призначеннями, згідно з визначеними кодами видів економічної діяльності", – уточнив Мельничук.

Він додав, що умовою для передачі в оренду обʼєктів та майна закладів освіти (крім закладів із специфічними умовами навчання) також має бути врахування освітніх програм (спеціальностей) та за умови укладення договору або меморандуму про співпрацю між орендарем і закладом освіти, який передбачає, зокрема, забезпечення орендарем бази практики здобувачів освіти з визначенням порядку, обсягу та змісту практичної підготовки.

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Як повідомлялося, у лютому Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє засновникам державних і комунальних закладів позашкільної освіти встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки, премії та інші грошові винагороди працівникам у розмірах, що перевищують визначений Кабміном рівень, у випадку наявності коштів.