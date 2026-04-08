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Корпоративний сегмент авторинку України зафіксував стрибок продажів на 26%: ТОП-моделі березня

Корпоративний сегмент авторинку України зафіксував стрибок продажів на 26%: ТОП-моделі березня

У березні український автопарк поповнили близько 5,9 тис. нових легкових автомобілів. З цієї кількості 64% легковиків придбали приватні покупці, а 36% ‒ юридичні особи.

Про це повідомляє "Укравтопром".

У порівнянні з березнем 2025 року продажі нових легкових авто у приватному секторі зросли на 12%, а в корпоративному сегменті ‒ на 26%.

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Приватні клієнти найчастіше обирали такі моделі:

  1. Toyota Rav-4 ‒ 374 од.;
  2. Hyundai Tucson ‒ 195 од.;
  3. Renault Duster ‒ 125 од.;
  4. Volkswagen Touareg ‒ 116 од.;
  5. Mazda Cx5 ‒ 114 од.

Серед юридичних осіб найбільшим попитом користувалися:

  1. Renault Duster ‒ 282 од.;
  2. Volkswagen Touareg ‒ 88 од.;
  3. Renault Taliant ‒ 81 од.;
  4. Skoda Octavia ‒ 80 од.;
  5. Toyota Rav-4 ‒ 79 од.

Нагадаємо, впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних транспортних засобів ‒ вантажних і спеціальних ‒ було продано 1085 автомобілів. Це на 23% більше, ніж у лютому. У порівнянні з березнем минулого року попит на нові комерційні авто зріс на 6%.

Як повідомлялося, минулого місяця авто з традиційними двигунами сформували 64% ринку нових легкових машин, тоді як торік їхня частка становила 58%.

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авто (4494) модель (37) Volkswagen (258) Toyota (172) Renault (86)
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