Корпоративний сегмент авторинку України зафіксував стрибок продажів на 26%: ТОП-моделі березня
У березні український автопарк поповнили близько 5,9 тис. нових легкових автомобілів. З цієї кількості 64% легковиків придбали приватні покупці, а 36% ‒ юридичні особи.
Про це повідомляє "Укравтопром".
У порівнянні з березнем 2025 року продажі нових легкових авто у приватному секторі зросли на 12%, а в корпоративному сегменті ‒ на 26%.
Приватні клієнти найчастіше обирали такі моделі:
- Toyota Rav-4 ‒ 374 од.;
- Hyundai Tucson ‒ 195 од.;
- Renault Duster ‒ 125 од.;
- Volkswagen Touareg ‒ 116 од.;
- Mazda Cx5 ‒ 114 од.
Серед юридичних осіб найбільшим попитом користувалися:
- Renault Duster ‒ 282 од.;
- Volkswagen Touareg ‒ 88 од.;
- Renault Taliant ‒ 81 од.;
- Skoda Octavia ‒ 80 од.;
- Toyota Rav-4 ‒ 79 од.
Нагадаємо, впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних транспортних засобів ‒ вантажних і спеціальних ‒ було продано 1085 автомобілів. Це на 23% більше, ніж у лютому. У порівнянні з березнем минулого року попит на нові комерційні авто зріс на 6%.
Як повідомлялося, минулого місяця авто з традиційними двигунами сформували 64% ринку нових легкових машин, тоді як торік їхня частка становила 58%.
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