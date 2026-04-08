TikTok побудує дата-центр вартістю 1 мільярд євро у Фінляндії

TikTok планує інвестувати 1 млрд євро у будівництво другого центру обробки даних у Фінляндії протягом року, переносячи сховище даних для європейських користувачів на континент.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву представників компанії, зроблену 8 квітня.

У заяві йдеться, що інвестиції в дата-центр у Лахті, на півдні Фінляндії, становитимуть 1 млрд євро, початкова потужність центру складе 50 МВт, а загальна потенційна потужність ‒ 128 МВт.

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За даними компанії, ці інвестиції є частиною європейської ініціативи суверенітету даних вартістю 12 млрд євро, що забезпечує високий рівень захисту даних понад 200 млн користувачів Європи.

Фінляндія приваблює дата-центри завдяки холодному клімату, низькій вартості та низькому вмісту вуглецю електроенергії, а також стабільному регуляторному середовищу в ЄС. Компанії на кшталт Microsoft та Google вже використовують цей регіон для скорочення витрат і досягнення кліматичних цілей.

TikTok повідомив, що дані європейських користувачів наразі зберігаються з посиленими заходами безпеки у трьох центрах обробки даних у Норвегії, Ірландії та США. Перший фінський центр у Коуволі має запрацювати до кінця цього року, а другий у Лахті ‒ до 2027 року.

"Інвестиції є суттєвими для Лахті. Ми раді, що підписано основну угоду з орендарем і проєкт просувається за планом", ‒ зазначив мер Лахті Ніко Кюнярайнен.

Нагадаємо, адміністрація Дональд Трамп отримає приблизно $10 млрд від інвесторів у рамках нещодавно завершеної угоди щодо контролю над американським бізнесом TikTok.

За даними джерел, цей платіж є частиною угоди, за якою інвестори, лояльні до адміністрації, отримали контроль над операціями TikTok у США від ByteDance. Сума доповнює попередні інвестиції, спрямовані на створення нової структури для управління додатком у США.