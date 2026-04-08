Традиційний бізнес може виграти від ШІ, але потрібні культурні зміни, ‒ Metinvest Digital

Традиційні промислові компанії можуть отримати найбільшу користь від штучного інтелекту через його інтеграцію в бізнес- та управлінські процеси.

Про це розповів гендиректор Metinvest Digital Сергій Детюк під час конференції AI Days, організованої Forbes Ukraine

За його словами, у найближчі роки ефект від ШІ в промисловості буде пов’язаний насамперед із оптимізацією процесів, роботою з даними та підвищенням ефективності управління, а не прямим впливом на фізичне виробництво. Зокрема, мовні моделі здатні покращувати внутрішні комунікації, аналіз інформації та ухвалення рішень.

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При цьому ключовою перевагою промислових компаній перед ІТ-гігантами є доступ до реальних виробничих даних, каже Детюк: саме вони дозволяють створювати прикладні рішення з практичною цінністю. Як приклад він навів впроваджену у групі "Метінвест" систему автоматичного контролю якості продукції на основі комп’ютерного зору, яка аналізує виробничі параметри та виявляє дефекти.

Водночас впровадження ШІ у виробничих процесах залишається складним через специфіку промислового середовища та необхідність адаптації рішень під конкретні умови. Окремим викликом є зміна управлінських підходів і внутрішніх процесів, адже інтеграція ШІ вимагає перегляду звичних інструкцій і підходів до роботи персоналу.

"Щоб ШІ давав результат, важливо не лише мати технології, а й чітко формулювати завдання та вміти їх уточнювати", ‒ зазначив Детюк.

На його думку, перехід до моделі AI-first потребує передусім культурних змін у компаніях. Бізнес має бути готовим не лише тестувати нові технології, а системно впроваджувати їх у щоденну діяльність і процеси ухвалення рішень.

У заході взяли участь близько 30 спікерів ‒ представники бізнесу, державного сектору, освітнього середовища та інвестори. Учасники обговорили, як штучний інтелект трансформує бізнес-моделі, створює нові можливості для економіки та впливає на конкурентоспроможність компаній.

Наразі компанія "Метінвест" Ріната Ахметова впроваджує інструменти штучного інтелекту для автоматизації процесів та контролю якості продукції на виробництві. Один із реалізованих продуктів ‒ рішення на основі комп’ютерного зору для контролю якості напівфабрикатів у реальному часі, яке стало для компанії справжнім проривом.

Також R&D-центр Metinvest Digital розробляє рішення у сфері RPA (Robotic Process Automation), які дають змогу автоматизувати повторювані та рутинні операції за допомогою програмних роботів. Ці роботи імітують дії людини, взаємодіючи з цифровими системами та застосунками ‒ ERP, CRM, базами даних і вебдодатками, без потреби змінювати наявну інфраструктуру.

Як повідомлялося, група "Метінвест" Ріната Ахметова очолила рейтинг AI-лідерів гірничо-металургійного комплексу України та потрапила до національного списку 50 компаній, які системно інтегрують штучний інтелект у свою діяльність.