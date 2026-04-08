Росіянам планують обмежити міжнародні дзвінки, поки чиновники зберігають активи за кордоном, ‒ розвідка

У Росії спостерігається явний дисбаланс між обмеженнями для звичайних громадян і підходами до контролю над представниками влади.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Урядова комісія з законопроєктної діяльності дала негативну оцінку ініціативі щодо заборони депутатам і державним службовцям володіти нерухомістю за кордоном. Хоча автори законопроєкту підкреслювали ризики зовнішнього впливу через іноземні активи, документ визнали таким, що "потребує суттєвого доопрацювання". Таким чином, обмеження для чиновників у цій сфері фактично не застосовуються.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Водночас для пересічних росіян планується заборонити навіть вхідні міжнародні дзвінки з низки "недружніх країн" без попередньої згоди абонента, а також запровадити обов’язкове маркування таких викликів. Окремі ініціативи передбачають автоматичне блокування міжнародних дзвінків для людей старшого віку.

Також "Роскомнадзор" запропонував громадянам Росії за кордоном вказувати в налаштуваннях рекомендовані російські проксі-сервери, що дозволяє самостійно уповільнити роботу месенджера.

Крім того, чинне трудове законодавство практично унеможливлює офіційне оформлення дистанційної роботи за межами країни. Трудовий кодекс Росії вимагає зазначати місце роботи, а його норми діють лише на території РФ.

Нагадаємо, російська мережа магазинів "М-Відео" – найбільший у РФ ритейлер електроніки та побутової техніки – планує значне скорочення числа торгових точок через падіння продажів, збитки та конкуренцію з маркетплейсами. У 2026 році "М-Відео", що працює на ринку з 1993 року, може закрити від 20% до 30% своїх магазинів.

Раніше повідомлялося, що найбільша роздрібна мережа за кількістю магазинів у Росії – ритейлер "Магніт" – завершила 2025 рік із чистим збитком. За підсумками року компанія, чия мережа налічує 32 тис. торгових точок у 72 регіонах РФ, втратила 22,5 млрд руб. ($280 млн).