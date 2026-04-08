"Податок на Uklon та OLX": Рада підтримала оподаткування доходів від цифрових платформ

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який запроваджує оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, такі як OLX, Bolt, Uklon, Airbnb, Uber та інші.

За ухвалення законопроєкту №15111-д за основу проголосували 234 народні депутати, передає УНІАН.

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Документ передбачає запуск міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи з цифрових платформ та їх оподаткування. Оператори платформ будуть зобов’язані ідентифікувати користувачів, які отримують дохід, та передавати дані про їхні заробітки до Державної податкової служби.

Закон стосується доходів від:

продажу товарів;

надання послуг;

оренди нерухомості;

оренди транспортних засобів.

Звітування відбуватиметься раз на рік через спеціальний електронний сервіс.

Для громадян передбачено окремий режим оподаткування зі ставкою 5% від доходу, плюс ще 5% військового збору.

Скористатися цим режимом зможуть:

фізичні особи від 18 років;

самозайняті, якщо діяльність через платформу не збігається з основним видом діяльності;

особи без найманих працівників;

ті, хто не продає підакцизні товари.

Річний дохід при цьому не має перевищувати 834 мінімальні зарплати (приблизно 7,2 млн грн у 2026 році).

Для дрібних продавців передбачено пільгу: якщо дохід від продажу товарів через платформи за рік не перевищує еквівалент 2000 євро, він не оподатковується.

Податковим агентом виступатиме оператор платформи, який нараховуватиме та перераховуватиме податок з доходів користувачів. У разі перевищення лімітів податкові зобов’язання визначатиме Державна податкова служба.

Як повідомлялося, 6 квітня Податковий комітет Верховної Ради схвалив доопрацьовану версію законопроєкту №15111 щодо оподаткування цифрових платформ. Цей документ є частиною вимог МВФ, тож його ухвалення є необхідною умовою для отримання Україною фінансування.

Нагадаємо, що 30 березня Кабінет Міністрів України затвердив три законопроєкти, підготовлені Міністерством фінансів, які стосуються оподаткування цифрових платформ, міжнародних посилок та продовження дії військового збору.