Операції у межах стимулюючої валютної лібералізації: понад $580 млн припало на "позиковий" ліміт, - НБУ

У межах стимулюючої валютної лібералізації юридичні особи здійснили операції на понад $600 млн, з яких більш як $580 млн припадає на "позиковий" ліміт.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь пресслужби Національного банку України.

"Також фіксуємо попит на операції в межах "інвестиційного" ліміту. Обсяг здійснених переказів – $25 млн", – зазначили у Нацбанку.

У НБУ підкреслили, що "позиковим" лімітом, який дозволяє компаніям погашати "старі" зовнішні кредити перед нерезидентами, активно користуються як великі, так і невеликі підприємства.

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При цьому вільний "інвестиційний" ліміт наразі перевищує $250 млн ‒ це кошти, що надійшли до статутного капіталу українських компаній від початку дії лібералізації, але ще не були виведені за дозволеними напрямами.

Стосовно "донатного" ліміту в НБУ пояснили, що відстежити обсяги операцій у цьому сегменті складніше, адже рахунок, відкритий для потреб Збройних сил України, постійно поповнюється, зокрема юридичними особами, а інформацію про використання донатерами можливості проводити окремі валютні операції мають безпосередньо банки, що їх обслуговують.

Нагадаємо, Національний банк вніс зміни до правил відкритого банкінгу, спростивши процедуру ініціювання платежів. Зокрема, регулятор зменшив кількість обов’язкових реквізитів, які мають вводити користувачі. Оновлені норми почнуть діяти з 3 квітня 2026 року.

Як повідомлялося, станом на 1 квітня 2026 року міжнародні резерви України становили майже $52 млрд. У березні їхній обсяг скоротився на 5% ‒ на $2,76 млрд. Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $3,05 млрд.

Із цієї суми $123,3 млн було спрямовано на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті, а ще $260 млн Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду.