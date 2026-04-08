Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Атака безпілотників на Одещину
482 0

Росія атакувала порт "Ізмаїл", пошкоджено цивільне судно, – АМПУ

Обстріл Одещини

В ніч на середу, 8 квітня, російські окупаційні війська атакували порт "Ізмаїл" на Одещині.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України (АМПУ).

"Цієї ночі в Ізмаїлі зафіксовано влучання по території порту. Пошкоджено об’єкти портової інфраструктури та цивільне судно. Внаслідок атак виникли пожежі на судні і складських приміщеннях, які оперативно ліквідовані рятувальниками", – зазначається у повідомленні.

В АМПУ додали, що загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає, наразі тривають роботи з усунення її наслідків.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, вночі 8 квітня війська РФ атакували південь Одещини ударними безпілотниками.

Під ударом опинилася цивільна і портова інфраструктура, зазначав голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він повідомив, що внаслідок атаки частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення, не уточнивши подробиць.

Автор: 

Ізмаїл (57) Одеська область (309) порт (1468) АМПУ (479)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 