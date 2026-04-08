Росія атакувала порт "Ізмаїл", пошкоджено цивільне судно, – АМПУ

В ніч на середу, 8 квітня, російські окупаційні війська атакували порт "Ізмаїл" на Одещині.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України (АМПУ).

"Цієї ночі в Ізмаїлі зафіксовано влучання по території порту. Пошкоджено об’єкти портової інфраструктури та цивільне судно. Внаслідок атак виникли пожежі на судні і складських приміщеннях, які оперативно ліквідовані рятувальниками", – зазначається у повідомленні.

В АМПУ додали, що загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає, наразі тривають роботи з усунення її наслідків.

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Як повідомлялося, вночі 8 квітня війська РФ атакували південь Одещини ударними безпілотниками.

Під ударом опинилася цивільна і портова інфраструктура, зазначав голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він повідомив, що внаслідок атаки частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення, не уточнивши подробиць.