Чому повернулися графіки відключень світла: в "Укренерго" пояснили причини

Головною причиною запровадження графіків погодинних відключень електроенергії для населення залишається дефіцит потужності в енергосистемі, зумовлений наслідками російських обстрілів.

Однак на відключення світла навесні також впливає низка інших факторів, повідомили у пресслужбі оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

В компанії також навели перелік чинників, які зараз впливають на ситуацію в енергосистемі:

використання електрообігрівачів через значні температурні коливання, що створює додаткове навантаження на енергосистему;

виведення енергоблоків атомних електростанцій у планові ремонти, це зменшує доступну потужність внутрішньої генерації;

зниження генерації на ТЕЦ, адже тільки невелика їх частина здатна виробляти електроенергію без тепла;

зменшення обсягів імпорту електроенергії через цінову ситуацію на ринках України та сусідніх держав ЄС;

зростання ефективності роботи сонячних електростанцій, але лише у ясну погоду;

продовження російських атак на об’єкти генерації і мережі передачі та розподілу електроенергії.

"Враховуючи все перелічене, потреба у застосуванні заходів обмеження, на жаль, періодично виникає", – пояснили в "Укренерго".

В компанії закликали користувачів споживати електроенергію з урахуванням рекомендацій щодо часу активного енергоспоживання та обмежень у користуванні потужними електроприладами.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, у середу, 8 квітня, "Укренерго" анонсувало застосування обмежень споживання електроенергії по всій Україні.

Зокрема, з 07:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. А з 11:00 до 13:00 застосовувалися графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.