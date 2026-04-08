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Новини Відключення електроенергії
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Чому повернулися графіки відключень світла: в "Укренерго" пояснили причини

В "Укренерго" пояснили, чому повернулися графіки відключень світла

Головною причиною запровадження графіків погодинних відключень електроенергії для населення залишається дефіцит потужності в енергосистемі, зумовлений наслідками російських обстрілів.

Однак на відключення світла навесні також впливає низка інших факторів, повідомили у пресслужбі оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

В компанії також навели перелік чинників, які зараз впливають на ситуацію в енергосистемі:

  • використання електрообігрівачів через значні температурні коливання, що створює додаткове навантаження на енергосистему;
  • виведення енергоблоків атомних електростанцій у планові ремонти, це зменшує доступну потужність внутрішньої генерації;
  • зниження генерації на ТЕЦ, адже тільки невелика їх частина здатна виробляти електроенергію без тепла;
  • зменшення обсягів імпорту електроенергії через цінову ситуацію на ринках України та сусідніх держав ЄС;
  • зростання ефективності роботи сонячних електростанцій, але лише у ясну погоду;
  • продовження російських атак на об’єкти генерації і мережі передачі та розподілу електроенергії.

"Враховуючи все перелічене, потреба у застосуванні заходів обмеження, на жаль, періодично виникає", – пояснили в "Укренерго".

В компанії закликали користувачів споживати електроенергію з урахуванням рекомендацій щодо часу активного енергоспоживання та обмежень у користуванні потужними електроприладами.

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Як повідомлялося, у середу, 8 квітня, "Укренерго" анонсувало застосування обмежень споживання електроенергії по всій Україні.

Зокрема, з 07:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. А з 11:00 до 13:00 застосовувалися графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

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електроенергія (4725) Укренерго (2184) відключення світла (858)
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Топ коментарі
+7
Комусь дуже хочеться заробити на експорті ,тому і відключення .
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08.04.2026 17:14 Відповісти
+7
Можна подумати в ЄС ніхто не хоче заробляти, всі там чекають тільки української енергії... Пишете херню всяку почуту від бабусь на лавках.
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08.04.2026 17:25 Відповісти
+6
Що" міндіч і компані" вже забув ? Це теж "херня почута від бабусь на лавках " ?
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08.04.2026 17:28 Відповісти

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