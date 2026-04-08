Чому повернулися графіки відключень світла: в "Укренерго" пояснили причини
Головною причиною запровадження графіків погодинних відключень електроенергії для населення залишається дефіцит потужності в енергосистемі, зумовлений наслідками російських обстрілів.
Однак на відключення світла навесні також впливає низка інших факторів, повідомили у пресслужбі оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".
В компанії також навели перелік чинників, які зараз впливають на ситуацію в енергосистемі:
- використання електрообігрівачів через значні температурні коливання, що створює додаткове навантаження на енергосистему;
- виведення енергоблоків атомних електростанцій у планові ремонти, це зменшує доступну потужність внутрішньої генерації;
- зниження генерації на ТЕЦ, адже тільки невелика їх частина здатна виробляти електроенергію без тепла;
- зменшення обсягів імпорту електроенергії через цінову ситуацію на ринках України та сусідніх держав ЄС;
- зростання ефективності роботи сонячних електростанцій, але лише у ясну погоду;
- продовження російських атак на об’єкти генерації і мережі передачі та розподілу електроенергії.
"Враховуючи все перелічене, потреба у застосуванні заходів обмеження, на жаль, періодично виникає", – пояснили в "Укренерго".
В компанії закликали користувачів споживати електроенергію з урахуванням рекомендацій щодо часу активного енергоспоживання та обмежень у користуванні потужними електроприладами.
Як повідомлялося, у середу, 8 квітня, "Укренерго" анонсувало застосування обмежень споживання електроенергії по всій Україні.
Зокрема, з 07:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. А з 11:00 до 13:00 застосовувалися графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
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