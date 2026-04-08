В Україні ввели новий стандарт дипломатичних номерів – тепер вони оливкові. ФОТО

В Україні ввели новий стандарт дипломатичних номерів – відтепер вони в оливковому кольорі.

Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, 8 квітня перші номерні знаки нового зразку вже отримали представники іноземного дипломатичного корпусу.

"Це свідомий вибір. Оливковий – колір дипломатії, символ миру і взаєморозуміння. Сьогодні для України це також колір стійкості – колір форми наших захисників. А після перемоги – це буде колір миру. [...] Це практичний крок у впровадженні нових стандартів для дипломатичних установ і міжнародних організацій", – зазначив Сибіга.

Він також розповів, що уряд вирішив віддати дипломатичний номер 001, який раніше належав Росії, Європейському Союзу.

"Тепер перший номер отримують дипломати нашого ключового партнера. Це не просто символ – це чесне відображення реальності без інерції минулого і показник реальних змін у міжнародній підтримці України", – наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що рішення має як безпекове, так і іміджеве значення.

"Ми реагуємо на випадки неправомірного використання дипломатичних номерних знаків і приводимо систему у відповідність до норм Віденських конвенцій про дипломатичні та консульські зносини", – сказав Сибіга.







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Як повідомлялося, Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ із 17 лютого 2025 року відновив оформлення електронних віз ("е-Віза") для в'їзду в Україну іноземців із 45 країн.