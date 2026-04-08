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Новини
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В Україні ввели новий стандарт дипломатичних номерів – тепер вони оливкові. ФОТО

В Україні ввели новий стандарт дипломатичних номерів

В Україні ввели новий стандарт дипломатичних номерів – відтепер вони в оливковому кольорі.

Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, 8 квітня перші номерні знаки нового зразку вже отримали представники іноземного дипломатичного корпусу

"Це свідомий вибір. Оливковий – колір дипломатії, символ миру і взаєморозуміння. Сьогодні для України це також колір стійкості – колір форми наших захисників. А після перемоги – це буде колір миру. [...] Це практичний крок у впровадженні нових стандартів для дипломатичних установ і міжнародних організацій", – зазначив Сибіга.

Він також розповів, що уряд вирішив віддати дипломатичний номер 001, який раніше належав Росії, Європейському Союзу.

"Тепер перший номер отримують дипломати нашого ключового партнера. Це не просто символ – це чесне відображення реальності без інерції минулого і показник реальних змін у міжнародній підтримці України", – наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що рішення має як безпекове, так і іміджеве значення.

"Ми реагуємо на випадки неправомірного використання дипломатичних номерних знаків і приводимо систему у відповідність до норм Віденських конвенцій про дипломатичні та консульські зносини", – сказав Сибіга.

В Україні ввели новий стандарт дипломатичних номерів
В Україні ввели новий стандарт дипломатичних номерів
В Україні ввели новий стандарт дипломатичних номерів

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Як повідомлялося, Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ із 17 лютого 2025 року відновив оформлення електронних віз ("е-Віза") для в'їзду в Україну іноземців із 45 країн.

Автор: 

авто (4494) дипломатія (6) МЗС (250) транспорт (717) дипломати (7) Євросоюз (5672) Сибіга Андрій (13)
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Топ коментарі
+4
Хм... А чого не смарагдовий?...
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08.04.2026 17:16 Відповісти
+3
а чому не зелені???
хоча олива із зеленої серії
зелені смердючі довбодятли
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08.04.2026 17:05 Відповісти
+2
Дуже потужно п ослиць...
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08.04.2026 17:45 Відповісти

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