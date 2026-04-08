Доходи місцевих бюджетів зросли від початку року на 15%. Звідки надходили гроші?

За підсумками січня-березня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 132,8 млрд гривень.

Це на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

Найбільші джерела надходжень бюджетів місцевих громад:

податок на доходи фізичних осіб – майже 76 млрд грн (зростання на 18,8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року);

єдиний податок – 21,8 млрд грн (+10,4%);

майнові податки – 14,6 млрд грн (+13,4%);

податок на прибуток підприємств – 11,8 млрд грн (+3,6%).

У ДПС зауважили, що також зростають надходження місцевих бюджетів від окремих інших платежів.

Зокрема, надходження від туристичного збору збільшилися на 23,6% (до 82,2 млн грн), від збору за місця для паркування – на 17,5% (до 56,2 млн грн), від рентної плати за користування надрами – на 23,4% (до 250,6 млн грн), від екологічного податку – на 4,8% (до майже 400 млн грн).

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Як повідомлялося, у 2025 році до місцевих бюджетів надійшло понад 491 млрд грн податкових надходжень, що на 13,4% більше, ніж у 2024 році.