Катар готується відновити роботу найбільшого у світі LNG-заводу, ціни на газ у Європі падають, – Bloomberg

Катар почав підготовку до відновлення роботи найбільшого у світі заводу з виробництва скрапленого природного газу (СПГ, LNG) після припинення вогню на Близькому Сході.

Покращення безпекових умов дозволяє розпочати технічні роботи на об'єкті перед запланованим перезапуском, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними агентства, частково виробництво може відновитися вже найближчими днями, хоча наразі невідомо, наскільки швидко вдасться його наростити. До того ж, відновлення виробництва значних обсягів залежатиме від можливості проходу LNG -танкерів через Ормузьку протоку.

Хоча США та Іран домовилися про припинення вогню в обмін на відкриття Ормузької протоки, подробиці цієї домовленості залишаються неясними, і обидві країни окреслили позиції, які не повністю узгоджуються.

Тегеран заявив, що погодився відкрити рух танкерів протокою на два тижні, у координації з іранськими військами та з урахуванням "технічних обмежень", тоді як президент США Дональд Трамп оголосив про "повне, негайне та безпечне відкриття".

Європейські ціни на газ продовжили знижуватися після публікації цієї новини, впавши майже на 20% – до 43 євро за мегават-годину, перш ніж частково відіграти падіння.

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Як повідомлялося, 2 березня катарська компанія QatarEnergy оголосила про зупинку виробництва скрапленого природного газу та супутніх продуктів після атак безпілотників на свої об'єкти.

Виробництво СПГ у Катарі забезпечує приблизно 20% світового ринку скрапленого природного газу і відіграє важливу роль у балансуванні попиту на цей вид палива як на азійському, так і на європейському ринках.

18 березня Іран здійснив удар балістичними ракетами по промисловому району Рас-Лафан у Катарі. Унаслідок атаки значних руйнувань зазнав газопереробний комплекс, який є ключовим центром виробництва зрідженого природного газу в регіоні. Компанія QatarEnergy підтвердила факт нападу та повідомила про суттєві пошкодження інфраструктури.