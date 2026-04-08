Фонд підтримки енергетики готовий перерозподілити 195 мільйонів євро на першочергові потреби, – Шмигаль

Фонд підтримки енергетики України готовий перерозподілити понад 195 млн євро донорських коштів на першочергові потреби.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-мінітр – міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами розмови з директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артуром Лорковським.

"Обговорили ключові пріоритети у підготовці України до опалювального сезону. Маємо максимально мобілізувати ресурси та прискорити закупівлі через Фонд підтримки енергетики. Наша ціль – усе критично необхідне обладнання повинно бути в Україні та готове до роботи до кінця жовтня цього року", – заявив Шмигаль.

Він додав що наразі спільно опрацьовуються додаткові механізми прямих або надтермінових закупівель в межах Фонду, а також продовжується робота з донорами.

"Наші команди вже формують перелік невідкладних запитів. Вже в дорозі – енергетичне обладнання на понад 200 млн євро, яке має надійти в Україну до початку опалювального сезону", – зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що за сприяння Фонду підтримки енергетики вже профінансовано 15 проєктів на суму 225,1 млн євро, у межах яких введено в експлуатацію 223,9 МВт, ще 303,7 МВт знаходяться на різних стадіях готовності.

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Про Фонд підтримки енергетики

Раніше повідомлялося, що в березні до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Ісландії та Словенії на загальну суму 3,2 млн євро.

До того Шмигаль заявив, що в межах Фонду енергетичної підтримки України буде створено стратегічний резерв.